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В России планируют профинансировать развитие электротранспорта на 777 миллиардов рублей

Ранее власти РФ собирались инвестировать в эту отрасль 418 миллиардов рублей, но сумма увеличилась после того, как в проект распоряжения правительства добавили планы по созданию машин на водороде.

1 июня, 04:17

Фото © ТАСС / Zuma

Правительство России планирует расширить концепцию развития электротранспорта и добавить в неё производство машин на водороде и инфраструктуры к ним, увеличив объём финансирования до 2030 года с 418 до 777 миллиардов рублей. Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на проект распоряжения кабмина, разработанный Минэкономразвития и датированный 25 мая.

По данным газеты, ранее планировалось инвестировать в эту отрасль 418 миллиардов рублей.

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"Теперь весь комплекс мероприятий оценивается в 777 млрд руб. И в документ добавили мероприятия по локализации автотранспорта на водородных топливных элементах (ВТЭ) и созданию водородной заправочной инфраструктуры", говорится в сообщении.

Согласно информации издания, к 2030 году водородных заправок в России будет 1200 общей стоимостью 126 миллиардов рублей. Помимо этого планируется построить завод водородных топливных элементов за 38,5 миллиарда рублей. Деньги на проекты частично будут выделяться из федерального бюджета, остальное — из внебюджетных средств.

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Уточняется, что принятие документа возможно не раньше конца июня 2021 года. Создание инфраструктуры для водородного транспорта предполагается в 2025–2030 годах.

Напомним, ранее американский бизнесмен Илон Маск, выступая на марафоне "Новое знание", объявил о скором выходе Tesla на российский рынок. Кроме того, он планирует официально внедрить электрокары на рынки других стран СНГ. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о готовности России к сотрудничеству с Tesla по электромобилям, ведомство пригласило бизнесмена в РФ для обсуждения вопроса, а губернаторы Московской и Калужской областей Андрей Воробьёв и Владислав Шапша предложили построить заводы в их регионах.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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