В России планируют профинансировать развитие электротранспорта на 777 миллиардов рублей

Правительство России планирует расширить концепцию развития электротранспорта и добавить в неё производство машин на водороде и инфраструктуры к ним, увеличив объём финансирования до 2030 года с 418 до 777 миллиардов рублей. Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на проект распоряжения кабмина, разработанный Минэкономразвития и датированный 25 мая.

По данным газеты, ранее планировалось инвестировать в эту отрасль 418 миллиардов рублей.

"Теперь весь комплекс мероприятий оценивается в 777 млрд руб. И в документ добавили мероприятия по локализации автотранспорта на водородных топливных элементах (ВТЭ) и созданию водородной заправочной инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Согласно информации издания, к 2030 году водородных заправок в России будет 1200 общей стоимостью 126 миллиардов рублей. Помимо этого планируется построить завод водородных топливных элементов за 38,5 миллиарда рублей. Деньги на проекты частично будут выделяться из федерального бюджета, остальное — из внебюджетных средств.