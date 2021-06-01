В России планируют профинансировать развитие электротранспорта на 777 миллиардов рублей
Ранее власти РФ собирались инвестировать в эту отрасль 418 миллиардов рублей, но сумма увеличилась после того, как в проект распоряжения правительства добавили планы по созданию машин на водороде.
Фото © ТАСС / Zuma
Правительство России планирует расширить концепцию развития электротранспорта и добавить в неё производство машин на водороде и инфраструктуры к ним, увеличив объём финансирования до 2030 года с 418 до 777 миллиардов рублей. Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на проект распоряжения кабмина, разработанный Минэкономразвития и датированный 25 мая.
По данным газеты, ранее планировалось инвестировать в эту отрасль 418 миллиардов рублей.
"Теперь весь комплекс мероприятий оценивается в 777 млрд руб. И в документ добавили мероприятия по локализации автотранспорта на водородных топливных элементах (ВТЭ) и созданию водородной заправочной инфраструктуры", — говорится в сообщении.
Согласно информации издания, к 2030 году водородных заправок в России будет 1200 общей стоимостью 126 миллиардов рублей. Помимо этого планируется построить завод водородных топливных элементов за 38,5 миллиарда рублей. Деньги на проекты частично будут выделяться из федерального бюджета, остальное — из внебюджетных средств.
Уточняется, что принятие документа возможно не раньше конца июня 2021 года. Создание инфраструктуры для водородного транспорта предполагается в 2025–2030 годах.
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Напомним, ранее американский бизнесмен Илон Маск, выступая на марафоне "Новое знание", объявил о скором выходе Tesla на российский рынок. Кроме того, он планирует официально внедрить электрокары на рынки других стран СНГ. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о готовности России к сотрудничеству с Tesla по электромобилям, ведомство пригласило бизнесмена в РФ для обсуждения вопроса, а губернаторы Московской и Калужской областей Андрей Воробьёв и Владислав Шапша предложили построить заводы в их регионах.
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