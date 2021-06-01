Советник Путина раскрыл сроки перехода россиян на электромобили
Это особенно важно, учитывая, что, по данным учёных, выбросы углекислого газа от двигателей внутреннего сгорания — один из главных источников выбросов в атмосферу, что увеличивает темп глобального изменения климата.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
В течение 20–30 лет все жители России пересядут на электромобили. Такой прогноз дал специальный представитель президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев. Он отметил, что ведущие мировые концерны уже анонсировали отказ от авто с двигателем внутреннего сгорания и выпуск электротранспорта.
"Если автомобилей с ДВС не будет, то пересядут на электромобили. Не только чиновники, но и остальные. Я думаю, что в течение 20–30 лет пересядут все", — приводит слова Эдельгериева РИА "Новости".
По данным учёных, выбросы углекислого газа от ДВС — один из главных источников загрязнения атмосферы, что увеличивает темп глобального изменения климата.
Напомним, ранее американский бизнесмен Илон Маск, выступая на марафоне "Новое знание", объявил о скором выходе Tesla на российский рынок. Кроме того, он планирует официально внедрить электрокары на рынки других стран СНГ. Минпромторг РФ пригласил Маска в Россию для обсуждения строительства завода Tesla, а губернаторы Московской и Калужской областей Андрей Воробьёв и Владислав Шапша предложили построить заводы в их регионах.
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