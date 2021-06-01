Советник Путина раскрыл сроки перехода россиян на электромобили

В течение 20–30 лет все жители России пересядут на электромобили. Такой прогноз дал специальный представитель президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев. Он отметил, что ведущие мировые концерны уже анонсировали отказ от авто с двигателем внутреннего сгорания и выпуск электротранспорта.

"Если автомобилей с ДВС не будет, то пересядут на электромобили. Не только чиновники, но и остальные. Я думаю, что в течение 20–30 лет пересядут все", — приводит слова Эдельгериева РИА "Новости".