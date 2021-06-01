В России за четыре месяца 2021 года выявили 300 тысяч нарушений прав детей
В целях их устранения внесено свыше 145 тысяч актов реагирования, уточнили в прокуратуре.
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В России за четыре месяца этого года прокуроры пресекли примерно 300 тысяч нарушений прав несовершеннолетних. Об этом в День защиты детей сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
"Прокурорские проверки охватывают все сферы жизнедеятельности несовершеннолетних. Результатом такой работы в 2020 году стало восстановление прав более 100 тысяч несовершеннолетних, за четыре месяца этого года пресечено уже около 300 тысяч нарушений, в целях их устранения внесено свыше 145 тысяч актов реагирования", — сказано в сообщении надзорного ведомства.
В генпрокуратуре добавили, что особое внимание сотрудники уделяют своевременности и полноте оказания помощи детям, которые находятся в социально опасном положении, юным гражданам с ограниченными возможностями здоровья, сиротам, так как они зачастую не могут самостоятельно отстаивать свои права.
При этом в ведомстве особо подчеркнули, что усилен надзор за безопасностью детей в образовательных организациях: сейчас прокуроры проверяют исполнение требований закона об обеспечении пропускного режима, установке систем экстренного оповещения, видеонаблюдения, специальном обучении сотрудников, осуществляющих их охрану.
Ранее Лайф рассказывал о том, что большинство россиян ограничат детям доступ в Интернет на время летних каникул.
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