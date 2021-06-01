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"Его лай не пугает": Американцы высмеяли Байдена за попытки "звучать жёстко" перед встречей с Путиным

По их мнению, лидеры других стран "вертят президентом США как хотят и знают, что его слова рассчитаны сугубо для граждан страны".

1 июня, 01:54
<p>Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / АР</p>

Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / АР

Читателей сайта американского канала Fox News рассмешили "жёсткие" слова президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина. Ранее глава Белого дома заявил, что не позволит нарушать права человека и намерен "ясно дать это понять" на грядущем саммите с президентом РФ.

По мнению читателей Fox News, подобная попытка американского лидера "звучать жёстко" оказалась неудачной и вызывающей смех.

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"Мировые лидеры уже поняли, что Байден не сможет укусить, а его лай вовсе не пугает"; "Я считаю, что эти разговоры о Китае и России должны заставить меня думать, что Байден — крутой парень. Но это не работает. И это не сработает с Китаем и Россией", — отметили комментаторы.

Ряд пользователей указали на двуличие американского президента. По их мнению, лидеры других стран "вертят Байденом как хотят и знают, что его слова рассчитаны сугубо для граждан США".

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Напомним, ранее в Кремле подтвердили, что встреча российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Вместе с тем звучат мнения, что встреча может не состояться. Так, об этом предупредил политолог Александр Шатилов.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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