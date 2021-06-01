Читателей сайта американского канала Fox News рассмешили "жёсткие" слова президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина. Ранее глава Белого дома заявил, что не позволит нарушать права человека и намерен "ясно дать это понять" на грядущем саммите с президентом РФ.

По мнению читателей Fox News, подобная попытка американского лидера "звучать жёстко" оказалась неудачной и вызывающей смех.

"Мировые лидеры уже поняли, что Байден не сможет укусить, а его лай вовсе не пугает"; "Я считаю, что эти разговоры о Китае и России должны заставить меня думать, что Байден — крутой парень. Но это не работает. И это не сработает с Китаем и Россией", — отметили комментаторы.

Ряд пользователей указали на двуличие американского президента. По их мнению, лидеры других стран "вертят Байденом как хотят и знают, что его слова рассчитаны сугубо для граждан США".