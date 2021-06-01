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Юрист привёл три действенных способа, которые помогут избавиться от телефонных мошенников

Эксперт отметил, что важно не сообщать злоумышленникам личную информацию и не говорить подтверждающие слова вроде "да" и "согласен".

1 июня, 03:50
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Телефонные мошенники при разговоре с жертвами стараются придать своей речи максимальную правдивость, поэтому необходимо придерживаться ряда принципов. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

"При поступлении звонка с тревожной информацией не впечатляемся, спокойно считаем до десяти и сбиваем мошенников с их программы быстрым завершением разговора. Не стоит только употреблять слова и фразы подтверждающего характера, которые могут быть зафиксированы и впоследствии использованы от вашего имени для одобрения банковских операций или покупок товаров", — пояснил эксперт в беседе с агентством "Прайм".

Соловьёв добавил, что нельзя говорить свои имя и фамилию, а также слова "да", "согласен", "подтверждаю", "разрешаю" и так далее. Вместо этого следует спросить, какое учреждение представляет звонящий, сказать ему, что разговор записан, и оповестить о планах перезвонить в его организацию.

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Также можно сбить ритм злоумышленника и не самому отвечать на вопросы, а задавать их, отметил эксперт. В частности, можно спросить, где находится структура звонящего, её реквизиты, фамилию и электронный адрес начальника и в таком роде.

"К такому повороту событий не готов ни один даже самый искромётный фантазёр, и разговор будет закончен", — сказал Соловьёв.

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Третий вариант противостояния телефонным мошенникам заключается в троллинге.

"Один мой знакомый всегда отвечает на попытки телефонного обмана следующей фразой криминального жаргона 40-х годов: "Часик в радость, граждане обманщики и расхитители". На том конце пауза и… короткие гудки. Ни разу "банковский служащий" не продолжил разговор", — заключил юрист.

Ранее эксперт Алексей Сизов раскрыл любимые номера телефонных мошенников.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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