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Регион
Опубликовано 1 июня 2021, 06:03
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"Рубикон перейдён": Эксперт оценил первую в истории атаку человека боевым дроном без приказа

Турецкий беспилотник Kargu. Фото © Wikipedia

Турецкий беспилотник Kargu. Фото © Wikipedia

По мнению Дениса Федутинова, раньше этого не происходило в том числе из-за этических принципов.

Атака боевым дроном человека без приказа, которая произошла во время военного конфликта в Ливии, ознаменует собой наступление нового этапа. Такое мнение высказал эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.

"Это новый этап. Психологический рубикон перейдён — человек самостоятельно принял решение делегировать роботу принятие решения о применении оружия в отношении других людей", — приводит его слова МК.

Также эксперт объяснил, почему этого не произошло ранее. По словам Федутинова, автоматические системы не всегда способны идентифицировать цели достаточно точно, человек контролировал их и исправлял ошибки. Кроме того, ранее не считалось возможным нарушить некий этический принцип — позволить машине лишить жизни человека, хоть и противника.

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Напомним, ранее журнал New Scientist со ссылкой на исследование ООН сообщил, что впервые в истории боевой дрон атаковал человека без приказа. Речь идёт о турецком беспилотнике KARGU-2. По данным издания, инцидент произошёл в марте прошлого года, но известно о нём стало только сейчас.

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Никита Никонов
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