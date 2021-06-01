"Рубикон перейдён": Эксперт оценил первую в истории атаку человека боевым дроном без приказа

По мнению Дениса Федутинова, раньше этого не происходило в том числе из-за этических принципов.

Атака боевым дроном человека без приказа, которая произошла во время военного конфликта в Ливии, ознаменует собой наступление нового этапа. Такое мнение высказал эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.

"Это новый этап. Психологический рубикон перейдён — человек самостоятельно принял решение делегировать роботу принятие решения о применении оружия в отношении других людей", — приводит его слова МК.

Также эксперт объяснил, почему этого не произошло ранее. По словам Федутинова, автоматические системы не всегда способны идентифицировать цели достаточно точно, человек контролировал их и исправлял ошибки. Кроме того, ранее не считалось возможным нарушить некий этический принцип — позволить машине лишить жизни человека, хоть и противника.