Россиянам напомнили о единственной короткой летней рабочей неделе

Третья неделя июня будет единственной короткой рабочей неделей за это лето. Это связано с празднованием Дня России, 12 июня.

Поскольку данный праздник выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник, 14 июня. Из-за этого россияне в третью неделю первого летнего месяца будут работать лишь с 15 по 18 июня включительно.

Напомним, предыдущие длинные выходные были у россиян в мае. Тогда президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 4 по 7 мая 2021 года. Таким образом граждане отдыхали с 1 по 10 мая включительно.