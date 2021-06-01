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Россиянам напомнили о единственной короткой летней рабочей неделе

Это связано с тем, что празднование Дня России выпадает на выходной день.

1 июня, 02:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Третья неделя июня будет единственной короткой рабочей неделей за это лето. Это связано с празднованием Дня России, 12 июня.

Поскольку данный праздник выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник, 14 июня. Из-за этого россияне в третью неделю первого летнего месяца будут работать лишь с 15 по 18 июня включительно.

Минтруд не планирует оставлять длинные майские выходные на постоянной основе

Минтруд не планирует оставлять длинные майские выходные на постоянной основе

Напомним, предыдущие длинные выходные были у россиян в мае. Тогда президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 4 по 7 мая 2021 года. Таким образом граждане отдыхали с 1 по 10 мая включительно.

Ранее Лайф сообщал, что Минтруд не увидел предпосылок для введения в России четырёхдневной рабочей недели. Ведомство готово рассмотреть обоснованные предложения, как только они поступят.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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