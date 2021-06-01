Крупнейший в мире производитель мяса JBS подвергся кибератакам

Бразильская компания JBS, крупнейший в мире мясопроизводитель, приостановила работу на предприятиях в Австралии после организованной хакерской атаки на её компьютерные сети. Об этом сообщает издание Beef Central.

По его данным, компания в понедельник прекратила забой крупного рогатого скота и овец в Австралии. Подразделения JBS в Канаде и США также планируют приостановить работу. Из-за простоя тысячи людей останутся без денег, так как многие сотрудники JBS получают зарплату за фактически отработанные дни.

Сейчас мясопроизводитель затрудняется назвать точные сроки возобновления работы, предположительно, восстановление займёт несколько недель. Пока руководство компании не в курсе, пострадали ли личные данные клиентов, поставщиков или сотрудников.