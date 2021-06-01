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Крупнейший в мире производитель мяса JBS подвергся кибератакам

Компания приостановила работу на предприятиях в Австралии и планирует сделать это в Северной Америке.

1 июня, 03:06
<p>Фото © ТАСС / АР</p>

Фото © ТАСС / АР

Бразильская компания JBS, крупнейший в мире мясопроизводитель, приостановила работу на предприятиях в Австралии после организованной хакерской атаки на её компьютерные сети. Об этом сообщает издание Beef Central.

По его данным, компания в понедельник прекратила забой крупного рогатого скота и овец в Австралии. Подразделения JBS в Канаде и США также планируют приостановить работу. Из-за простоя тысячи людей останутся без денег, так как многие сотрудники JBS получают зарплату за фактически отработанные дни.

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Сейчас мясопроизводитель затрудняется назвать точные сроки возобновления работы, предположительно, восстановление займёт несколько недель. Пока руководство компании не в курсе, пострадали ли личные данные клиентов, поставщиков или сотрудников.

Ранее Лайф писал о том, что США не нашли кого обвинить в новой кибератаке на американские госструктуры.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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