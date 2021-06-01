В России причастным к экстремизму могут ограничить право работать в избирательных комиссиях
Допуск таких граждан к подобному процессу может спровоцировать попытки его срыва, манипуляции с голосами избирателей и так далее.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
В России предложили ограничить причастным к экстремизму право на работу в избирательных комиссиях. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко.
Политолог напомнил, что в мае текущего года Госдума в трёх чтениях приняла законопроект, который ограничивает право участвовать в выборах лицам, связанным с экстремистскими организациями. Однако согласно действующему законодательству такие граждане не ограничены в праве быть членами избирательных комиссий. При этом, по мнению Орлова, допуск этих лиц к выборному процессу может спровоцировать попытки его срыва, манипуляции с голосами избирателей и так далее.
"В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в избирательное законодательство в части ограничения лиц, связанных с экстремистскими организациями, в праве входить в составы избирательных комиссий на тот же период времени, на который они будут лишены права избираться на выборах", — отмечается в обращении.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о временном запрете причастным к экстремистским организациям участвовать в выборах. Для руководства подобных организаций срок такого ограничения составляет пять лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности компании, а для участников и работников — три года.
Комментариев: 0