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В России причастным к экстремизму могут ограничить право работать в избирательных комиссиях

Допуск таких граждан к подобному процессу может спровоцировать попытки его срыва, манипуляции с голосами избирателей и так далее.

1 июня, 05:24
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

В России предложили ограничить причастным к экстремизму право на работу в избирательных комиссиях. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко.

Политолог напомнил, что в мае текущего года Госдума в трёх чтениях приняла законопроект, который ограничивает право участвовать в выборах лицам, связанным с экстремистскими организациями. Однако согласно действующему законодательству такие граждане не ограничены в праве быть членами избирательных комиссий. При этом, по мнению Орлова, допуск этих лиц к выборному процессу может спровоцировать попытки его срыва, манипуляции с голосами избирателей и так далее.

В России признали экстремистским неонацистское сетевое движение NS/WP

В России признали экстремистским неонацистское сетевое движение NS/WP

"В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в избирательное законодательство в части ограничения лиц, связанных с экстремистскими организациями, в праве входить в составы избирательных комиссий на тот же период времени, на который они будут лишены права избираться на выборах", — отмечается в обращении.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о временном запрете причастным к экстремистским организациям участвовать в выборах. Для руководства подобных организаций срок такого ограничения составляет пять лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности компании, а для участников и работников — три года.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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