Глава Пентагона заявил о неуязвимости армии США с трансгендерами
По мнению Ллойда Остина, критика на этот счёт к нему несправедлива, а на подобных заявлениях могут спекулировать противники Вашингтона — Россия и Китай.
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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что армия Соединённых Штатов, в составе которой есть представители ЛГБТ-сообщества, является неуязвимой. Так он ответил на критику его решения массово набирать в Вооружённые силы США трансгендеров.
"Вооружённые силы США не являются уязвимыми и никогда не будут таковыми. Я считаю, что наши противники, в том числе китайцы и русские, стремятся спекулировать на подобных заявлениях", — сказал он.
Остин также добавил, что в работе на посту главы Пентагона он старается не ориентироваться на критику из-за рубежа. По его словам, ему не до этого, поскольку он в первую очередь "сосредоточен на защите Америки".
К слову, принимать трансгендеров в ряды Вооружённых сил США впервые разрешил Барак Обама. Скандальный указ, подписанный им практически перед уходом, "продержался" недолго: уже через год победивший на выборах президента Трамп запретил принимать на службу людей с гендерной дисфорией. Однако в 2021 году трансгендеров всё-таки наделили правом служить в американской армии — соответствующий указ подписал только что вступивший в должность 46-й президент США Джо Байден.
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