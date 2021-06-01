Глава Пентагона заявил о неуязвимости армии США с трансгендерами

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что армия Соединённых Штатов, в составе которой есть представители ЛГБТ-сообщества, является неуязвимой. Так он ответил на критику его решения массово набирать в Вооружённые силы США трансгендеров.

"Вооружённые силы США не являются уязвимыми и никогда не будут таковыми. Я считаю, что наши противники, в том числе китайцы и русские, стремятся спекулировать на подобных заявлениях", — сказал он.

Остин также добавил, что в работе на посту главы Пентагона он старается не ориентироваться на критику из-за рубежа. По его словам, ему не до этого, поскольку он в первую очередь "сосредоточен на защите Америки".