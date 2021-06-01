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Глава Пентагона заявил о неуязвимости армии США с трансгендерами

По мнению Ллойда Остина, критика на этот счёт к нему несправедлива, а на подобных заявлениях могут спекулировать противники Вашингтона — Россия и Китай.

1 июня, 06:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что армия Соединённых Штатов, в составе которой есть представители ЛГБТ-сообщества, является неуязвимой. Так он ответил на критику его решения массово набирать в Вооружённые силы США трансгендеров.

"Вооружённые силы США не являются уязвимыми и никогда не будут таковыми. Я считаю, что наши противники, в том числе китайцы и русские, стремятся спекулировать на подобных заявлениях", сказал он.

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Остин также добавил, что в работе на посту главы Пентагона он старается не ориентироваться на критику из-за рубежа. По его словам, ему не до этого, поскольку он в первую очередь "сосредоточен на защите Америки".

К слову, принимать трансгендеров в ряды Вооружённых сил США впервые разрешил Барак Обама. Скандальный указ, подписанный им практически перед уходом, "продержался" недолго: уже через год победивший на выборах президента Трамп запретил принимать на службу людей с гендерной дисфорией. Однако в 2021 году трансгендеров всё-таки наделили правом служить в американской армии — соответствующий указ подписал только что вступивший в должность 46-й президент США Джо Байден.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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