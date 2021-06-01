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Германия и Франция возобновили выдачу шенгенских виз россиянам, но не всем

Получение документа не является автоматическим разрешением на въезд в страны ЕС, в них продолжают действовать эпидемические ограничения.

1 июня, 08:54

Фото © ТАСС / Коньков Сергей

В России французские визовые центры возобновили выдачу шенгенских виз. Такая информация опубликована на сайте Генконсульства Франции в Москве.

Названы страны Евросоюза, готовые выдать визы россиянам уже сейчас

Названы страны Евросоюза, готовые выдать визы россиянам уже сейчас

В частности, с 1 июня можно будет запросить продление пятилетней многократной краткосрочной визы, которая истекла в период пандемии ковида. Также вернулась возможность запросить долгосрочные визы длительного профессионального пребывания и для воссоединения семьи во Франции.

Консульство предупредило, что наличие визы не является автоматическим разрешением на въезд в страну. Поэтому прибытие во Францию возможно лишь для некоторых категорий путешественников. Их список определён французским МВД.

Визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу виз с 12 мая

Визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу виз с 12 мая

Кроме того, приём обращений на выдачу шенгенских виз возобновили представительства ФРГ в России, в том числе и от заявителей, не подпадающих под исключения, при которых возможен въезд в Германию. Выдача данных виз, как и в случае с проставленными в паспорта французскими консульскими учреждениями, не подразумевает возможность незамедлительного въезда в Германию из-за действующих там ограничений.

Напомним, что в Ассоциации туроператоров России ранее объяснили новые правила оформления шенгенских виз. В частности, данные о краткосрочных и долгосрочных визах и ВНЖ будут храниться в базе данных заявителей на шенгенскую визу (VIS).

Германия с 1 июня возобновит приём заявлений россиян на визы, но есть несколько условий

Германия с 1 июня возобновит приём заявлений россиян на визы, но есть несколько условий

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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