Германия и Франция возобновили выдачу шенгенских виз россиянам, но не всем
Получение документа не является автоматическим разрешением на въезд в страны ЕС, в них продолжают действовать эпидемические ограничения.
Фото © ТАСС / Коньков Сергей
В России французские визовые центры возобновили выдачу шенгенских виз. Такая информация опубликована на сайте Генконсульства Франции в Москве.
В частности, с 1 июня можно будет запросить продление пятилетней многократной краткосрочной визы, которая истекла в период пандемии ковида. Также вернулась возможность запросить долгосрочные визы длительного профессионального пребывания и для воссоединения семьи во Франции.
Консульство предупредило, что наличие визы не является автоматическим разрешением на въезд в страну. Поэтому прибытие во Францию возможно лишь для некоторых категорий путешественников. Их список определён французским МВД.
Кроме того, приём обращений на выдачу шенгенских виз возобновили представительства ФРГ в России, в том числе и от заявителей, не подпадающих под исключения, при которых возможен въезд в Германию. Выдача данных виз, как и в случае с проставленными в паспорта французскими консульскими учреждениями, не подразумевает возможность незамедлительного въезда в Германию из-за действующих там ограничений.
Напомним, что в Ассоциации туроператоров России ранее объяснили новые правила оформления шенгенских виз. В частности, данные о краткосрочных и долгосрочных визах и ВНЖ будут храниться в базе данных заявителей на шенгенскую визу (VIS).
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