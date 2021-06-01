Аудитор Счётной палаты Мень подал в отставку
Отмечается, что Совфед рассмотрит этот вопрос на заседании 2 июня. Пост аудитора может занять Наталья Трунова.
Михаил Мень. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ
Экс-глава Ивановской области, аудитор Счётной палаты РФ Михаил Мень подал заявление о своём досрочном освобождении от должности. Об этом сообщил полномочный представитель президента в Совете Федерации Артур Муравьёв на заседании бюджетного комитета Совфеда.
"Вношу в Совет Федерации представление о досрочном освобождении Меня Михаила Александровича от должности аудитора Счётной палаты РФ в связи с его заявлением об отставке. Президент Российской Федерации Владимир Путин", — передаёт ТАСС его слова.
Отмечается, что рассмотрение вопроса состоится 2 июня. Теперь Совфед может предложить главе государства назначить на должность аудитора Счётной палаты Наталью Трунову — члена экспертно-аналитического совета при ведомстве.
Напомним, что в ноябре прошлого года Следком предъявил Меню обвинения в хищении 700 миллионов рублей. Сам фигурант дела о растрате вины не признал, а сложившуюся ситуацию назвал недоразумением. 20 апреля Верховный суд смягчил ему меру пресечения. Запрет на совершение определённых действий заменили на подписку о невыезде. А в мае 2021 года дело в отношении Меня прекратили за истечением срока давности.
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