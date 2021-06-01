Аудитор Счётной палаты Мень подал в отставку

Экс-глава Ивановской области, аудитор Счётной палаты РФ Михаил Мень подал заявление о своём досрочном освобождении от должности. Об этом сообщил полномочный представитель президента в Совете Федерации Артур Муравьёв на заседании бюджетного комитета Совфеда.

"Вношу в Совет Федерации представление о досрочном освобождении Меня Михаила Александровича от должности аудитора Счётной палаты РФ в связи с его заявлением об отставке. Президент Российской Федерации Владимир Путин", — передаёт ТАСС его слова.