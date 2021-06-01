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Американские СМИ предрекли Байдену проигрыш по итогам встречи с Путиным

При этом, по мнению журналистов, глава Белого дома уже уступил российскому лидеру по ряду острых вопросов.

1 июня, 08:39
<p>Фото © ТАСС / Ильин Сергей,  Sgt. Gabriel Silva/Us Army/Planet Pix via ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / Ильин Сергей,  Sgt. Gabriel Silva/Us Army/Planet Pix via ZUMA Wire

Президент США Джо Байден уступит российскому лидеру Владимиру Путину по итогам встречи, которая должна состояться 16 июня. Такой прогноз делает издание The American Spectator. При этом, по мнению журналистов, глава Белого дома уже проиграл "по самым острым вопросам": строительству газопровода "Северный поток – 2", хакерским атакам на госкорпорации США и конфликту на востоке Украины.

Автор статьи пишет, что лидер США мог бы поднять вопрос о недавнем инциденте с самолётом Ryanair и задержанием в Минске основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, но, скорее всего, Байден лишь вскользь коснётся этой темы. Всё потому, что он слишком ценит "стабильность и предсказуемость" в отношениях с РФ, поэтому предпочтёт обсудить климат, торговлю и другие не столь острые вопросы. При этом, по мнению журналиста, отношения между странами и так стабильны.

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Напомним, ранее в Кремле подтвердили, что встреча российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года. Вместе с тем звучат мнения, что встреча может не состояться. Так, об этом предупредил политолог Александр Шатилов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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