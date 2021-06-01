Американские СМИ предрекли Байдену проигрыш по итогам встречи с Путиным

Президент США Джо Байден уступит российскому лидеру Владимиру Путину по итогам встречи, которая должна состояться 16 июня. Такой прогноз делает издание The American Spectator. При этом, по мнению журналистов, глава Белого дома уже проиграл "по самым острым вопросам": строительству газопровода "Северный поток – 2", хакерским атакам на госкорпорации США и конфликту на востоке Украины.

Автор статьи пишет, что лидер США мог бы поднять вопрос о недавнем инциденте с самолётом Ryanair и задержанием в Минске основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, но, скорее всего, Байден лишь вскользь коснётся этой темы. Всё потому, что он слишком ценит "стабильность и предсказуемость" в отношениях с РФ, поэтому предпочтёт обсудить климат, торговлю и другие не столь острые вопросы. При этом, по мнению журналиста, отношения между странами и так стабильны.