"Они ничего не соображают до 30 лет": Жириновский предложил продлить детство в России. Видео © Телеграм-канал "Новости Москвы"

В России необходимо на законодательном уровне продлить возраст детства до 30 лет. С таким предложением выступил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

"Возраст продлим давайте: детьми будут считаться те, кому до 30 лет. Они ничего не соображают до 30 лет, они все дети", — обратился парламентарий к депутатам на заседании Госдумы.

Также глава либерал-демократов отметил, что к старшему поколению нужно относить тех, кому уже за 70 лет. По мнению Жириновского, самое "золотое" время приходится на среднее поколение. "Работайте, товарищи, кому от 35, — на вас вся надежда", — заключил он.