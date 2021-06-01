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"Ничего не соображают": Жириновский предложил продлить детство в России до 30 лет

По словам главы либерал-демократов, самое "золотое" время приходится на среднее поколение. На него и вся надежда, отметил депутат.

1 июня, 08:28

Владимир Жириновский. Фото © Антон Новодережкин / ТАСС

"Они ничего не соображают до 30 лет": Жириновский предложил продлить детство в России. Видео © Телеграм-канал "Новости Москвы"

В России необходимо на законодательном уровне продлить возраст детства до 30 лет. С таким предложением выступил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

"Возраст продлим давайте: детьми будут считаться те, кому до 30 лет. Они ничего не соображают до 30 лет, они все дети", — обратился парламентарий к депутатам на заседании Госдумы.

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Также глава либерал-демократов отметил, что к старшему поколению нужно относить тех, кому уже за 70 лет. По мнению Жириновского, самое "золотое" время приходится на среднее поколение. "Работайте, товарищи, кому от 35, — на вас вся надежда", — заключил он.

Как уже писал Лайф, в декабре прошлого года в России официально повысили возраст молодёжи до 35 лет включительно. Соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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