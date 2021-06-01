Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 июня 2021, 11:08
3372

Госдума приняла поправки о бесплатном подключении населения к газу

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Авторы документа ставили цель сделать процесс подключения максимально удобным и простым для граждан.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки о бесплатном подключении населения к газу. Теперь документ отправится на утверждение в Совет Федерации.

Напомним, поправки устанавливают, что доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан, процесс подключения будет максимально удобным и простым для людей. Проводить такие работы будут организации — собственники систем газоснабжения.


Летом ожидаются замена счётчиков, бесплатный газ и новые тарифы: к чему нужно приготовиться жильцам
Летом ожидаются замена счётчиков, бесплатный газ и новые тарифы: к чему нужно приготовиться жильцам

Авторами поправок стали председатели обеих палат парламента — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов, сенатор Андрей Кутепов и глава Комитета ГД по энергетике Павел Завальный.

Свой газ малиной пахнет: Почему американцы громче всех кричат о "грязном" российском газе
Свой газ малиной пахнет: Почему американцы громче всех кричат о "грязном" российском газе

Напомним, в своём Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план газификации. Российский лидер подчеркнул, что граждане не должны платить за подключение к газовым сетям.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Законы
  • Госдума
  • Общество
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar