Госдума приняла поправки о бесплатном подключении населения к газу

Авторы документа ставили цель сделать процесс подключения максимально удобным и простым для граждан.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки о бесплатном подключении населения к газу. Теперь документ отправится на утверждение в Совет Федерации.

Напомним, поправки устанавливают, что доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан, процесс подключения будет максимально удобным и простым для людей. Проводить такие работы будут организации — собственники систем газоснабжения.



Авторами поправок стали председатели обеих палат парламента — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов, сенатор Андрей Кутепов и глава Комитета ГД по энергетике Павел Завальный.