Госдума приняла поправки о бесплатном подключении населения к газу
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Авторы документа ставили цель сделать процесс подключения максимально удобным и простым для граждан.
Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки о бесплатном подключении населения к газу. Теперь документ отправится на утверждение в Совет Федерации.
Напомним, поправки устанавливают, что доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан, процесс подключения будет максимально удобным и простым для людей. Проводить такие работы будут организации — собственники систем газоснабжения.
Авторами поправок стали председатели обеих палат парламента — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов, сенатор Андрей Кутепов и глава Комитета ГД по энергетике Павел Завальный.
Напомним, в своём Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план газификации. Российский лидер подчеркнул, что граждане не должны платить за подключение к газовым сетям.