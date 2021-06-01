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Госдума приняла поправки о бесплатном подключении населения к газу

Авторы документа ставили цель сделать процесс подключения максимально удобным и простым для граждан.

1 июня, 08:08
<p>Фото © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки о бесплатном подключении населения к газу. Теперь документ отправится на утверждение в Совет Федерации.

Напомним, поправки устанавливают, что доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан, процесс подключения будет максимально удобным и простым для людей. Проводить такие работы будут организации — собственники систем газоснабжения.


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Авторами поправок стали председатели обеих палат парламента — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов, сенатор Андрей Кутепов и глава Комитета ГД по энергетике Павел Завальный.

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Напомним, в своём Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план газификации. Российский лидер подчеркнул, что граждане не должны платить за подключение к газовым сетям.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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