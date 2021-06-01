Посол РФ в Белоруссии рассказал о ходе дела Софии Сапеги

Посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что задержанная гражданка РФ София Сапега чувствует себя хорошо, а условия её содержания в СИЗО "адекватны".

"Понятно, что находиться в следственном изоляторе, наверное, большой радости никому не доставляет. Идут следственные действия, мы ждём их завершения и формулирования обвинения уже по их итогам. На действия властей Беларуси в этом контексте мы никакого давления не оказываем. Мы исполняем наши полномочия в рамках Консульской конвенции и будем продолжать это делать", — цитирует его "Sputnik Беларусь".