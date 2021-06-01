Посол РФ в Белоруссии рассказал о ходе дела Софии Сапеги
Предполагается, что сегодня, 1 июня, пройдут очередные следственные действия. Пока обвинения россиянке не предъявляли.
София Сапега. Фото © Соцсети
Посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что задержанная гражданка РФ София Сапега чувствует себя хорошо, а условия её содержания в СИЗО "адекватны".
"Понятно, что находиться в следственном изоляторе, наверное, большой радости никому не доставляет. Идут следственные действия, мы ждём их завершения и формулирования обвинения уже по их итогам. На действия властей Беларуси в этом контексте мы никакого давления не оказываем. Мы исполняем наши полномочия в рамках Консульской конвенции и будем продолжать это делать", — цитирует его "Sputnik Беларусь".
Напомним, Софию Сапегу задержали вместе с одним из основателей телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем в Минске после того, как борт авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины – Вильнюс, приземлился там из-за сообщения о бомбе. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца. Ей предъявлено подозрение в совершении уголовно наказуемого деяния, однако подробности он не смог раскрыть из-за подписки о неразглашении.
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Позже в Сети появилось видео, на котором россиянка в кабинете у следователя признаётся в администрировании телеграм-канала с данными белорусских силовиков "Чёрная книга Беларуси". Ранее в МИД рассказали, что все просьбы бытового характера по условиям содержания россиянки в белорусском СИЗО были удовлетворены, никаких жалоб София более не высказывала.
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