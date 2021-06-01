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В Барнауле задержали владельца взлетевшего в воздух и лопнувшего батута

Правоохранители продолжают расследование уголовного дела. В качестве обвиняемой задержана местная бизнесвумен.

1 июня, 07:21

Скриншот видео © Соцсети

Следователи предъявили обвинение 51-летней предпринимательнице после инцидента с лопнувшим батутом в Барнауле. Она подозревается в совершении преступления по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

"Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, задержан владелец батута, тридцатилетний предприниматель", — сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Одну из пострадавших при падении с лопнувшего батута девочек из Барнаула подключили к ИВЛ

Одну из пострадавших при падении с лопнувшего батута девочек из Барнаула подключили к ИВЛ

В ведомстве также уточнили, что предпринимательница была задержана и допрошена в качестве обвиняемой. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения, следователь намерен ходатайствовать об аресте. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.

Напомним, 30 мая в Барнауле надувной батут с детьми взлетел в воздух и лопнул, две девочки пострадали. Причиной происшествия стал вырванный из аттракциона шланг. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Врачи диагностировали у одной из пострадавших девочек перелом основания черепа, травму лёгких и тупую травму живота. У второй — тупая травма живота и компрессионный перелом позвоночника.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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