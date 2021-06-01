В Барнауле задержали владельца взлетевшего в воздух и лопнувшего батута

Следователи предъявили обвинение 51-летней предпринимательнице после инцидента с лопнувшим батутом в Барнауле. Она подозревается в совершении преступления по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

"Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, задержан владелец батута, тридцатилетний предприниматель", — сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.