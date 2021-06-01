Это только вершина айсберга: Захарова отреагировала на скандал со слежкой США за Меркель и Штайнмайером

Ранее СМИ узнали, что в 2012–2014 годах датские спецслужбы предоставляли АНБ данные для слежки за канцлером Германии и рядом других политиков.