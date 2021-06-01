Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Это только вершина айсберга: Захарова отреагировала на скандал со слежкой США за Меркель и Штайнмайером

Ранее СМИ узнали, что в 2012–2014 годах датские спецслужбы предоставляли АНБ данные для слежки за канцлером Германии и рядом других политиков.

1 июня, 07:06

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает вершиной айсберга скандал со слежкой Дании за европейскими лидерами. По её мнению, правда намного страшнее того, что уже просочилось в СМИ.

"Я думаю, что на самом деле ситуация намного более страшная для самих стран — членов НАТО, нежели то, о чём сейчас все прочитали, о чём стараются не говорить в НАТО, генсек НАТО, руководство Евросоюза. Мне кажется, что правда намного страшнее того, что сейчас единично появляется в СМИ", — сказала Захарова в эфире радио "Вести FM".

"Это неприемлемо": Макрон потребовал объяснений от США и Дании из-за слежки за европейскими политиками

"Это неприемлемо": Макрон потребовал объяснений от США и Дании из-за слежки за европейскими политиками

Напомним, ранее газета Süddeutsche Zeitung рассказала, что в 2012–2014 годах датские спецслужбы предоставляли Агентству национальной безопасности США данные для слежки за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Захарова: Высылка Чехией российских дипломатов противоречит Венской конвенции

вчера в 22:53

"Может ли быть такое": Захарову удивило молчание Запада после экстренной посадки самолёта Ryanair в Берлине

вчера в 13:29

Глава Пентагона заявил о неуязвимости армии США с трансгендерами

сегодня в 06:15

В "Совете матерей" объяснили порядок выплат детских пособий для неполных семей

сегодня в 07:04

Путин внёс в Госдуму законопроект о праве Генпрокуратуры защищать интересы России в иностранных судах

сегодня в 07:02

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1