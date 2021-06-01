Это только вершина айсберга: Захарова отреагировала на скандал со слежкой США за Меркель и Штайнмайером
Ранее СМИ узнали, что в 2012–2014 годах датские спецслужбы предоставляли АНБ данные для слежки за канцлером Германии и рядом других политиков.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает вершиной айсберга скандал со слежкой Дании за европейскими лидерами. По её мнению, правда намного страшнее того, что уже просочилось в СМИ.
"Я думаю, что на самом деле ситуация намного более страшная для самих стран — членов НАТО, нежели то, о чём сейчас все прочитали, о чём стараются не говорить в НАТО, генсек НАТО, руководство Евросоюза. Мне кажется, что правда намного страшнее того, что сейчас единично появляется в СМИ", — сказала Захарова в эфире радио "Вести FM".
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Напомним, ранее газета Süddeutsche Zeitung рассказала, что в 2012–2014 годах датские спецслужбы предоставляли Агентству национальной безопасности США данные для слежки за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком.
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