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"Это неприемлемо": Макрон потребовал объяснений от США и Дании из-за слежки за европейскими политиками

Он заметил, что компетентные органы будут вести дискуссии для установления всех обстоятельств произошедшего.

31 мая, 17:37
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1326242485186781184/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Emmanuel Macron</a></p>

Фото © Twitter / Emmanuel Macron

Любая слежка за союзниками неприемлема, особенно на территории Евросоюза, однако Франция остаётся приверженцем доверительных отношений между ЕС и США. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон после появившейся информации о слежке датских спецслужб по заказу Вашингтона.

"Это неприемлемо между союзниками и ещё менее приемлемо между союзниками и европейскими партнёрами", — сказал Макрон.

Франция привержена доверию, объединяющему европейцев и американцев, и между ними нет места подозрениям. Макрон подчеркнул, что Франция ожидает от Дании и США разъяснений по поводу сложившейся ситуации и предоставления полной информации о появившихся разоблачениях. При этом компетентные органы будут вести дискуссии для установления всех обстоятельств случившегося, уточнил глава государства.

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Ранее газета Süddeutsche Zeitung рассказала, что в 2012–2014 годах датские спецслужбы предоставляли Агентству национальной безопасности США данные для слежки за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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