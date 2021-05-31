"Это неприемлемо": Макрон потребовал объяснений от США и Дании из-за слежки за европейскими политиками
Он заметил, что компетентные органы будут вести дискуссии для установления всех обстоятельств произошедшего.
Фото © Twitter / Emmanuel Macron
Любая слежка за союзниками неприемлема, особенно на территории Евросоюза, однако Франция остаётся приверженцем доверительных отношений между ЕС и США. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон после появившейся информации о слежке датских спецслужб по заказу Вашингтона.
"Это неприемлемо между союзниками и ещё менее приемлемо между союзниками и европейскими партнёрами", — сказал Макрон.
Франция привержена доверию, объединяющему европейцев и американцев, и между ними нет места подозрениям. Макрон подчеркнул, что Франция ожидает от Дании и США разъяснений по поводу сложившейся ситуации и предоставления полной информации о появившихся разоблачениях. При этом компетентные органы будут вести дискуссии для установления всех обстоятельств случившегося, уточнил глава государства.
Ранее газета Süddeutsche Zeitung рассказала, что в 2012–2014 годах датские спецслужбы предоставляли Агентству национальной безопасности США данные для слежки за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком.
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