Любая слежка за союзниками неприемлема, особенно на территории Евросоюза, однако Франция остаётся приверженцем доверительных отношений между ЕС и США. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон после появившейся информации о слежке датских спецслужб по заказу Вашингтона.

"Это неприемлемо между союзниками и ещё менее приемлемо между союзниками и европейскими партнёрами", — сказал Макрон.

Франция привержена доверию, объединяющему европейцев и американцев, и между ними нет места подозрениям. Макрон подчеркнул, что Франция ожидает от Дании и США разъяснений по поводу сложившейся ситуации и предоставления полной информации о появившихся разоблачениях. При этом компетентные органы будут вести дискуссии для установления всех обстоятельств случившегося, уточнил глава государства.