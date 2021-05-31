В ОНК рассказали, как осуждённые по делу Голунова экс-полицейские отреагировали на приговор
Бывшие правоохранители получили от пяти до восьми лет заключения. Также суд постановил взыскать с каждого в пользу журналиста по одному миллиону рублей.
Денис Коновалов. Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков
Двое экс-полицейских, подбросивших наркотики журналисту Ивану Голунову и задержавших его, не согласны с приговором суда и намерены его обжаловать. Противоположного мнения придерживается их бывший коллега Денис Коновалов, сообщил член ОНК Москвы Георгий Иванов в беседе с RT.
Его приговорили к пяти годам колонии. Коновалов же полагал, что ему дадут куда больший срок, а посему претензий не имеет. С его слов, условия содержания его устраивают, раньше он находился под домашним арестом, а сейчас содержится в четырёхместной камере СИЗО.
"В камере есть телевизор и холодильник, претензий к условиям содержания ни Коновалов, ни другие фигуранты этого уголовного дела, находящиеся в СИЗО № 4 Москвы, не высказывают", — уточнил Иванов.
Двое других осуждённых — получившие по восемь лет колонии Роман Феофанов и Максим Уметбаев — заявили о намерении обжаловать приговор. По их мнению, он не пропорционален сроку их службы в органах. Помимо этого, они попросили не этапировать их в СИЗО других регионов, считая, что это нарушит их право на защиту.
Напомним, Ивана Голунова задержали в Москве в июне 2019 года по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. В УМВД РФ по столице заявили, что во время обыска у журналиста был обнаружен метилэфедрон, а в его квартире — более пяти граммов кокаина. Сам Голунов утверждал, что запрещённое вещество ему подбросили. Ситуация получила широкую огласку, и уже через четыре дня молодого человека отпустили из-под домашнего ареста, а расследование было остановлено. Позднее его признали потерпевшим.
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