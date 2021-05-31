Россия готова отвечать на недружественные действия её противников как экономическими, так и силовыми методами, которые предусмотрены в новой редакции Стратегии национальной безопасности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"В ней подчёркивается стремление России к повышению предсказуемости, доверия и безопасности в международной сфере. Вместе с тем отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности", — приводит его слова "Российская газета".

Патрушев заметил, что в первую очередь речь идёт о специальных экономических мерах, однако при необходимости могут включиться и силовые методы принуждения. Кроме того, важно сделать отечественную экономику устойчивой к санкционному давлению, ключевую роль в этом играет развитие науки и технологий.

Основными же целями новой стратегии являются повышение качества жизни россиян, дальнейшее укрепление обороноспособности страны, внутреннего единства и сплочённости общества, а также достижение национальных целей развития, повышение конкурентоспособности и международного престижа, заключил секретарь Совбеза.