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В кабмине объяснили отказ от "большого локдауна" из-за ковида в России

Белоусов полагает, что тотального карантина удалось избежать благодаря мобилизованной работе разных отраслей — от медицинской до крупных предприятий.

31 мая, 16:49
<p>Фото © ТАСС / Антон Белицкий</p>

Фото © ТАСС / Антон Белицкий

Отказаться от введения длительного карантина в России во время распространения коронавируса в 2020 году стало правильным решением. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Даже весной мы избежали тотальной остановки крупных предприятий. В целом они продолжали работать. И здесь я должен сказать огромное спасибо бизнесу", — приводит его слова РБК.

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Белоусов отметил слаженную работу предпринимателей и крупных предприятий. Также он похвалил здравоохранение, медицинскую и фармацевтические отрасли, которые показали потрясающие возможности мобилизации. Быстро создавался резерв коек и кислорода, благодаря чему и стало возможным отделаться точечными ограничениями. Осенью же уже всё было гораздо спокойнее, заметил вице-премьер, ведь система стала устойчивее.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко раскрыл, сколько россиян получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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