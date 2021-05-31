В кабмине объяснили отказ от "большого локдауна" из-за ковида в России

Отказаться от введения длительного карантина в России во время распространения коронавируса в 2020 году стало правильным решением. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Даже весной мы избежали тотальной остановки крупных предприятий. В целом они продолжали работать. И здесь я должен сказать огромное спасибо бизнесу", — приводит его слова РБК.