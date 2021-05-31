Эксперт рассказал, можно ли законодательно регулировать переработки

В Госдуму поступил законопроект, который предлагает установить предельное время переработки при ненормированном рабочем дне. О том, насколько реально воплотить эту идею в жизнь, порассуждал профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков.

"Конечно, можно. Можно какие-то положения таким образом составить, чтобы учитывалось это всё. Но что касается реального воплощения этого в жизнь, то будет очень сложно, потому что сложно правильно поставить учёт рабочего времени", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Профессор считает, что это очень правильная инициатива, поскольку многие работодатели злоупотребляют личным временем подчинённых. Одним из вариантов решения данной проблемы он видит наделение профсоюзных организаций большим количеством прав.