Предпочли "татушке" лыжницу: Юлия Волкова проиграла на праймериз "Единой России" в Ивановской области
Завоевать голоса избирателей певице не помогли даже два предвыборных ролика, взорвавших соцсети.
Фото © Instagram / @official_juliavolkova
Бывшая участница группы "Тату" Юлия Волкова проиграла на предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму от Ивановской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова секретаря регионального отделения партии Сергея Низова.
"По предварительным данным онлайн-голосования, Волкова не прошла. Она достаточно серьёзно отстаёт", — сказал он.
Лидерами гонки оказались трёхкратная олимпийская чемпионка, лыжница Елена Вяльбе, действующий депутат Госдумы Юрий Валентинович Смирнов и глава города Иванова Владимир Шарыпов.
Напомним, что экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова подала заявку на участие в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Её кандидатуру утвердил оргкомитет регионального отделения ЕР. До середины мая певице необходимо было загрузить на сайт предварительного голосования два предвыборных видеоролика, что она и сделала.
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