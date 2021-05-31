Бывшая участница группы "Тату" Юлия Волкова проиграла на предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму от Ивановской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова секретаря регионального отделения партии Сергея Низова.