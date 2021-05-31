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Предпочли "татушке" лыжницу: Юлия Волкова проиграла на праймериз "Единой России" в Ивановской области

Завоевать голоса избирателей певице не помогли даже два предвыборных ролика, взорвавших соцсети.

31 мая, 17:31
<p>Фото © Instagram / @official_juliavolkova</p>

Фото © Instagram / @official_juliavolkova

Бывшая участница группы "Тату" Юлия Волкова проиграла на предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму от Ивановской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова секретаря регионального отделения партии Сергея Низова.

"По предварительным данным онлайн-голосования, Волкова не прошла. Она достаточно серьёзно отстаёт", сказал он.

Лидерами гонки оказались трёхкратная олимпийская чемпионка, лыжница Елена Вяльбе, действующий депутат Госдумы Юрий Валентинович Смирнов и глава города Иванова Владимир Шарыпов.

Ида Галич высмеяла предвыборный ролик бывшей "татушки" Волковой

Ида Галич высмеяла предвыборный ролик бывшей "татушки" Волковой

Напомним, что экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова подала заявку на участие в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Её кандидатуру утвердил оргкомитет регионального отделения ЕР. До середины мая певице необходимо было загрузить на сайт предварительного голосования два предвыборных видеоролика, что она и сделала.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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