Крановщик не растерялся и спас четырёх строителей из горящей школы на Камчатке. Видео © Соцсети

На территории строящейся в Петропавловске-Камчатском школы № 33 произошёл мощный пожар. Четверо рабочих не успели покинуть горящее здание и оказались отрезаны от выхода плотной завесой дыма. На помощь мужчинам пришёл коллега, проявив смекалку: он подвёл стрелу строительного крана к крыше дома и при помощи неё спустил всех на землю.

Момент спасения рабочих сняли очевидцы происшествия на видео. На кадрах видно, как автомобильный строительный кран поднимает с задымлённой стройки конструкцию с людьми внутри. В МЧС уточнили, что крановщик эвакуировал рабочих до приезда спасателей.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали трое строителей. Они отравились угарным газом, однако госпитализация им не потребовалась. Отмечается, что площадь пожара составила 200 квадратных метров, сгорели строительные материалы, а также повреждены пластиковые окна на первом и втором этажах школы.

Что стало причиной возгорания, пока не известно, но в краевом правительстве допустили, что оно могло произойти из-за нарушения технологии производства работ. По факту инцидента прокуратура начала проверку.