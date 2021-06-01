Крановщик не растерялся и спас четырёх строителей из горящей школы на Камчатке
По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека — они отравились угарным газом, однако госпитализация им не потребовалась. Что стало причиной возгорания, пока не известно, прокуратура начала проверку.
Крановщик не растерялся и спас четырёх строителей из горящей школы на Камчатке. Видео © Соцсети
На территории строящейся в Петропавловске-Камчатском школы № 33 произошёл мощный пожар. Четверо рабочих не успели покинуть горящее здание и оказались отрезаны от выхода плотной завесой дыма. На помощь мужчинам пришёл коллега, проявив смекалку: он подвёл стрелу строительного крана к крыше дома и при помощи неё спустил всех на землю.
Момент спасения рабочих сняли очевидцы происшествия на видео. На кадрах видно, как автомобильный строительный кран поднимает с задымлённой стройки конструкцию с людьми внутри. В МЧС уточнили, что крановщик эвакуировал рабочих до приезда спасателей.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадали трое строителей. Они отравились угарным газом, однако госпитализация им не потребовалась. Отмечается, что площадь пожара составила 200 квадратных метров, сгорели строительные материалы, а также повреждены пластиковые окна на первом и втором этажах школы.
Что стало причиной возгорания, пока не известно, но в краевом правительстве допустили, что оно могло произойти из-за нарушения технологии производства работ. По факту инцидента прокуратура начала проверку.
Ранее Лайф рассказывал, что под Калининградом прохожий спас из горящей квартиры двоих детей. Сообщается, что четырёхлетний мальчик нашёл зажигалку и поджёг игрушку — это и стало причиной возгорания.
Комментариев: 0