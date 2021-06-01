Госдолг России приблизился к 20 трлн рублей

Государственный долг России за первый квартал нынешнего года составил 19,7 триллиона рублей. Об этом говорится в аналитической записке Счётной палаты.

"По предварительным данным, за первый квартал 2021 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 741 290,4 миллиона рублей, или на 3,9%, и по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 19 681 692,6 миллиона рублей (17% прогнозируемого объёма ВВП)", — говорится в документе.

Внутренний долг составляет 78,4% в общем объёме госдолга, он вырос на 683 миллиарда рублей — до 15,434 триллиона. Внешний долг снизился до 56,1 миллиарда долларов. При этом в рублёвом эквиваленте этот показатель увеличился на 58,3 миллиарда рублей и составил 4,247 триллиона.