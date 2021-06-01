Госдолг России приблизился к 20 трлн рублей
Внутренний долг вырос до 15,434 трлн, а внешний снизился до 56,1 млрд долларов. При этом в рублёвом эквиваленте он также увеличился.
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Государственный долг России за первый квартал нынешнего года составил 19,7 триллиона рублей. Об этом говорится в аналитической записке Счётной палаты.
"По предварительным данным, за первый квартал 2021 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 741 290,4 миллиона рублей, или на 3,9%, и по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 19 681 692,6 миллиона рублей (17% прогнозируемого объёма ВВП)", — говорится в документе.
Внутренний долг составляет 78,4% в общем объёме госдолга, он вырос на 683 миллиарда рублей — до 15,434 триллиона. Внешний долг снизился до 56,1 миллиарда долларов. При этом в рублёвом эквиваленте этот показатель увеличился на 58,3 миллиарда рублей и составил 4,247 триллиона.
А ранее, 15 апреля, Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Они в том числе предполагают запрет американским компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ. При этом, по мнению главы Сбербанка Германа Грефа, эти ограничения не приведут к серьёзным негативным последствиям для экономики РФ.
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