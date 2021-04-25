Кредитная ловушка. Какие регионы вытащат из долговой ямы

О том, что нужно помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности, заявил Владимир Путин во время своего Послания Федеральному собранию. Согласно предложению президента, долг субъекта Федерации свыше 25% его доходов будет заменён бюджетным кредитом.

— Предлагаю весь объём коммерческого долга субъекта Федерации, превышающий 25% его собственных доходов, заместить бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года, — сказал президент.

Кроме того, до 1 июня правительство должно представить предложения о повышении устойчивости региональных финансов, которые у ряда регионов, мягко говоря, не в лучшем виде. Например, в Мордовии объём задолженности превышает все налоговые и неналоговые доходы республики за два года, в Хакасии и Удмуртии — их годовые бюджеты. Всего, по подсчётам Лайфа, в каждом третьем регионе РФ госдолг превышает 50%, в каждом пятом субъекте — 70% их совокупных доходов.

Сильный удар по бюджетам регионов нанёс коронавирус. Чтобы эффективно бороться с эпидемией, пришлось делать займы. За прошлый год в двух субъектах Федерации суммарный объём государственного долга вырос более чем на 60%. Так, в первой половине 2020 года Санкт-Петербург разместил очередной облигационный займ, за счёт чего объём госдолга Северной столицы вырос более чем на 80 процентов. В Ингушетии объём госдолга вырос на 64%. Всего за прошлый год регионы увеличили долговую нагрузку на 18%, и их совокупная задолженность превысила 2,5 трлн рублей. В среднем долговая нагрузка (то есть долг по отношению ко всем доходам) составила 27,3%. Обычным гражданам при подобной нагрузке банки обычно кредитов больше не дают.

Впрочем, долги регионы накапливают уже не первый год. Активно они стали брать в долг с 2012 года, чтобы выполнить "майские" указы президента по увеличению зарплаты учителей и врачей. Но вместо того, чтобы всеми силами повышать доходную часть своих бюджетов за счёт развития местного бизнеса, их главы предпочли более простой путь — займы. И в итоге попали в долговую ловушку.

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Теперь регионам предложат заменить дорогие коммерческие кредиты на дешёвые бюджетные со сроком погашения до 2029 года. На это уйдёт не менее 176 млрд рублей, уже сообщил Минфин России. Кроме того, регионам будет предложен и новый инструмент — инфраструктурные займы под 3% сроком на 15 лет. На это правительство намерено выделить из бюджета не менее 500 млрд рублей.

Однако для того, чтобы претендовать на такие займы, будет введено важное условие: "чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов". Это необходимо, чтобы мотивировать те регионы, которые умеют справляться с долгами сами. Ведь, несмотря на сложности прошлого года, например, руководство Тверской области смогло снизить уровень задолженности на 42%. А ещё три региона — Чувашия, а также Воронежская и Брянская области — смогли погасить по трети всех взятых кредитов.

— Мы должны руководствоваться принципом справедливости, как всегда. У одних субъектов Федерации объём накопленной коммерческой задолженности высокий, а другие, как известно, напротив, не насобирали кредитов. Может получиться так, что сейчас они почувствуют себя в проигрыше. Так быть не должно, естественно, и не будет, — пообещал Путин.

Приоритетными станут проекты, которые предусматривают создание новых рабочих мест, подчеркнул президент, а предоставлять кредиты будут только после детальной экспертизы под полным контролем федерального центра.

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