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Опубликовано 1 июня 2021, 10:02

Путин внёс в Госдуму законопроект о праве Генпрокуратуры защищать интересы России в иностранных судах

Фото © ТАСС / Сергей Ильин / Пресс-служба Президента РФ

Фото © ТАСС / Сергей Ильин / Пресс-служба Президента РФ

Российский лидер также внёс в нижнюю палату парламента документ, согласно которому Генпрокуратура сможет обращаться в Конституционный суд с обжалованием решений зарубежных инстанций.

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о праве Генпрокуратуры РФ защищать интересы России в иностранных органах и судах, включая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом свидетельствует база данных нижней палаты парламента.

Закон "О Прокуратуре Российской Федерации" предлагается дополнить положением, согласно которому Генпрокуратура будет в пределах своей компетенции обеспечивать представительство и защиту РФ в "международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах)". Кроме того, ведомство сможет защищать интересы страны при рассмотрении жалоб, поданных в ЕСПЧ против РФ на основании Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"Сочетание полномочий Генеральной прокуратуры Российской Федерации по надзору за исполнением закона и за соблюдением прав и свобод человека и гражданина с функцией по представлению интересов в Европейском суде по правам человека позволит обеспечить защиту прав гражданина на всех этапах рассмотрения жалоб против Российской Федерации с момента их подачи до исполнения постановления суда, а при необходимости и примириться с заявителем посредством заключения мирового соглашения", — уточняется в пояснительной записке к документу.

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Кроме того, российский лидер внёс в нижнюю палату парламента законопроект, который наделяет Генпрокуратуру правом обжаловать в Конституционном суде РФ решения международных органов.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин освободил Михаила Гальперина от должности уполномоченного России при ЕСПЧ. Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания, говорится в тексте документа.

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Варвара Романова
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