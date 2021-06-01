В "Совете матерей" объяснили порядок выплат детских пособий для неполных семей

Неполным семьям, в которых есть дети от 3 до 7 лет, полагаются выплаты, равные 50% от прожиточного минимума. Причём это только часть новой системы поддержки, которая будет выстроена с 1 июля. Об этом заявила эксперт ОНФ, председатель правления общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая.

"Важный шаг — предоставление помощи по принципу адресности. Пособия должны получить в первую очередь те, кто в них нуждается. Это в первую очередь семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума", — отметила она.

Буцкая напомнила, что новые правила предоставления пособий вступили в силу с прошлого года. По её словам, за это время каждая четвёртая российская семья стала получать доход выше прожиточного минимума. Кроме того, Буцкая отметила, что на портале "Госуслуги" упростился порядок подачи заявления на пособие. Теперь самое главное для заявителя — выбрать жизненную ситуацию, остальное будет заполняться автоматически.