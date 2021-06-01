"Политика — не собес": Володин напомнил требующим компенсаций Чехии и Украине о долге перед Россией

Спикер Госдумы отметил, что именно РФ взяла на себя все обязательства по выплате долгов СССР. Он также призвал государства "не морочить голову себе и другим".

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин обратился к странам, которые обвиняют Россию в своих проблемах и требуют "компенсации".

"В своих попытках самоутверждения Чехия, Украина, Грузия и страны Прибалтики до скучного предсказуемы. Что ни заявление — начинают с политики, заканчивают "дайте денег", — написал спикер нижней палаты парламента в своём телеграм-канале.

Володин отметил, что когда некоторые из упомянутых им государств входили в число стран СССР, то у них появилась привычка жить за счёт других, которая осталась до сих пор. По словам парламентария, она бы не сохранилась, если бы страны имели суверенитет и независимость "не на словах, а на деле". Спикер Госдумы в качестве примера привёл Украину, которая из-за боязни лишиться доходов от транзита российского газа требует денежного возмещения за строительство "Северного потока – 2", а также Чехию, попросившую от РФ более 47 миллионов евро в связи со взрывом боеприпасов во Врбетице, и страны Прибалтики, которые хотят "компенсации" за советский период.

"Политика — не собес. Получать деньги и быть независимыми не получится. Так не бывает. Да не Россия вам должна, а вы — России. Будьте благодарны: граждане РФ не потребовали от вас то, что, отрывая от себя, вам давали. <...> Не забывайте, именно Россия взяла на себя все обязательства по выплате долгов СССР", — написал Володин.

Он также подчеркнул, что нужно знать меру и на месте этих государств правильно было бы принести извинения и начать отношения, думая о будущем. Политик призвал страны прекращать делать Россию виновником всех своих проблем и "не морочить голову себе и другим".