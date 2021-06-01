Разместившие снимки нацистских преступников в "Бессмертном полку" признали вину и раскаялись

Следственный комитет России продолжает расследование уголовных дел о реабилитации нацизма в отношении двух россиян и двух жителей Украины, которые загрузили фото нацистских преступников на сайт онлайн-шествия "Бессмертный полк". Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следователями допрошены подозреваемые — Андрей Акимов из Оренбургской области и Сергей Сахаров из Томской области. В своих показаниях они признали факты размещения фотографий нацистских преступников и раскаялись в содеянном", — указано в сообщении.

Кроме того, правоохранители организовали проверку компьютерной техники и средств связи, которые впоследствии были изъяты в ходе обыска. Фигурантами уголовных дел о реабилитации нацизма также стали двое жителей Украины — Дмитрий Алексеенко и Михаил Пух. В мае текущего года они разместили на сайте "Бессмертного полка России" фотографии Гитлера, Геббельса и генерала Власова, который был осуждён за измену Родине.