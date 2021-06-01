"Вопрос менеджмента": Гоген Солнцев раскрыл, почему Ильич и Таюрская утаивали роман от фанатов
По словам шоумена, фронтмен Little Big — молодец, который всё сделал по-хитрому и сумел подождать, присмотреться к коллеге по звёздному цеху.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Сокрытие романа Ильи Прусикина и его коллеги Софьи Таюрской — правильное решение, которое является вопросом менеджмента. Таким мнением с Лайфом поделился актёр и шоумен Гоген Солнцев.
"Если бы поклонницы Ильича знали, что его сердце отдано другой, то процентов 25 сразу бы уже отрезалось. Это — старая технология, вопрос чисто менеджмента. Очевидно, что это скрывалось не для проверки чувств — слишком романтично и наивно для шоу-бизнеса, а чтобы поехать и побольше денег состричь с тура, который у них начался после несостоявшегося Евровидения. Публичность и повышенное внимание рушит личную жизнь", — объяснил шоумен.
Солнцев отметил, что чувства между Таюрской и Ильичом разгорелись, скорее всего, на фоне стресса, связанного с Евровидением, ведь он сближает людей. К тому же, по мнению актёра, сокрытие отношений — шаг довольно прагматичный. Ведь есть много завистников, которые могут навредить их развитию колкими комментариями.
"Ильич — молодец, по-хитрому сделал: не уходя от жены, начал на стороне роман крутить и смотреть, где получше. Так все мужики делают. Потому что уйдёшь от жены — а вдруг с любовницей не уживёшься, когда пройдёт месяц эйфории. Надо подождать, присмотреться друг к другу, поэтому и скрывали. И правильно, потому что у нас очень много психически нездоровых людей, которые начинают сразу же писать гадости и кислотой могут облить", — раскрыл Солнцев мотивацию Прусикина.
В беседе с Ксенией Собчак певица Софья Таюрская ранее подтвердила слухи о романе с Прусикиным и заявила, что не является "разлучницей". Но не все ей поверили.
Напомним, до романа с Таюрской Илья Прусикин почти пять лет прожил с Ирой Смелой. Ребята не только официально оформили свои отношения — за время брака у них родился сын Добрыня. О расставании и его причине пара объявила в конце лета 2020-го. Спустя несколько месяцев в интервью Собчак Смелая рассказала, что причиной разрыва стали вечные гастроли мужа и последовавшие за этим разногласия, а слухи о романе мужа опровергать не стала.
Гоген Солнцев, которого на самом деле зовут Илья, с детства мечтал стать актёром. Чтобы осуществить мечту, молодой человек работал барменом и подрабатывал детским учителем актёрского мастерства. Слава пришла к Гогену после открытия собственного театра абсурда и участия в "Минуте славы". Больше о биографии и пути артиста можно узнать на сайте uznayvse.ru.
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