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Маша из "Ворониных" решила, что в 17 лет уже можно, и смутила фанатов своими откровенными танцами

У многих фанатов тёплые воспоминания разбились вдребезги, когда они увидели, как та самая Машенька в коротком топе и шортах извивается перед камерой.

1 июня, 07:43

Фото © TikTok / maria.iliukhina

Все помнят 17-летнюю Марию Ильюхину по её роли в сериале "Воронины", где она сыграла маленькую тёзку. Многие зрители росли вместе с ней, наблюдая за девочкой на экране. Но теперь та кроха выросла в прекрасную девушку, которая стала особенно популярна в "Тиктоке" за свои горячие танцы.

Видео © TikTok / maria.iliukhina

С пластикой и гибкостью у Марии нет никаких проблем, ведь она КМС по художественной гимнастике, но не на её умения в основном смотрят пользователи Сети. Девушка зажигательно танцует под популярные хиты, сверкая и извиваясь перед камерой. Всё это она выполняет в откровенных нарядах, длина которых достигает минимальных значений.

Фото © Instagram / maria_iliukhina и кадр из сериала "Воронины"

Фото © Instagram / maria_iliukhina и кадр из сериала "Воронины"

В комментариях под видео Марии стабильно идёт война между её 1,1 млн подписчиков. Кто-то считает, что девушка слишком хороша, чтобы прятать свою красоту и талант от людей: "Можно часовую версию ролика?"; "Огонь!"; "Лучшее, что я видела под этот звук!" Но кто-то предпочитает помнить её маленькой девочкой и возмущается от её вызывающего поведения.

Фото © Instagram / maria_iliukhina и кадр из сериала "Воронины"

Фото © Instagram / maria_iliukhina и кадр из сериала "Воронины"

Ничего себе Маша из "Ворониных"...

shy.vee1

Почему она стала такой конченой?..

erorsaw

Тебе не надоело этим заниматься?!

nizkii_flex_155

Фото © Instagram / maria_iliukhina

Фото © Instagram / maria_iliukhina

Однако хоть недовольные и засыпают Машу злобными комментариями, ролики девушки стабильно набирают просмотры, а на её канале уже 21,2 млн лайков. Тем более не против таких видео и парень девушки, с которым она регулярно выкладывает романтичные фото в "Инстаграм".

И попробуйте не заплакать: Сколько зарабатывает топ-5 самых богатых тиктокеров, кривляясь на камеру

И попробуйте не заплакать: Сколько зарабатывает топ-5 самых богатых тиктокеров, кривляясь на камеру

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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