Ивлеева сняла откровенный кадр, как раздевается перед зеркалом, но фанаты увидели нечто большее
Звезда соцсетей не стала ограничивать себя рамками морали и показала, чем может привлечь любого мужчину.
30-летняя блогерша Настя Ивлеева успешно ведёт два блога в "Инстаграме", в одном из которых разместила фото, заставившее фанатов краснеть. Девушка снялась топлес, прикрыв грудь рукой.
Лицо блондинки на кадре оказалось засвечено, но поклонники смогли полюбоваться плоским животом, где красовалось тату в виде смайла, которое девушка сделала в прошлом году в рамках челленджа. Кадр Настюшка Опасность подписала весьма лаконично: "Ой".
Поклонники засыпали девушку комплиментами, отметив, что она становится всё более откровенной. Но некоторые предположили, что таким образом Настя хочет привлечь внимание своего мужа — рэпера Элджея. Ранее ходили слухи, что у супругов в отношениях не всё гладко и они на грани разрыва. Якобы влюблённые сняли обручальные кольца, отдыхали в разных местах и даже разъехались, но потом снова помирились. При этом фанаты отметили, что бюст ведущей заметно увеличился, из-за чего даже заподозрили её в беременности.
Настя, вы всё жарче и жарче🔥👏
Фото © Instagram / _agentgirl_
У меня шок
Настя, ты пытаешься привлечь внимание Элджея? И почему ты всегда закрываешь лицо??? Что с ним не так?)
Ну всё, понесло. Типичная баба после расставания
Сейчас Настя Ивлеева — настоящая звезда. Девушка успела побыть ведущей "Орла и решки", блистала в собственных шоу, ведёт популярный ютуб-канал и любит быструю езду на дорогих машинах. Но начинался путь девушки совсем не "звёздно". Она родилась в деревне Разметелево Ленинградской области, подрабатывала, делая маникюр, была хостес. Но юмористические ролики, которые Настя начала снимать, привлеки к ней внимание, положив начало её карьере.
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