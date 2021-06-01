Ивлеева сняла откровенный кадр, как раздевается перед зеркалом, но фанаты увидели нечто большее

30-летняя блогерша Настя Ивлеева успешно ведёт два блога в "Инстаграме", в одном из которых разместила фото, заставившее фанатов краснеть. Девушка снялась топлес, прикрыв грудь рукой.

Фото © Instagram / nastyaivleeva

Лицо блондинки на кадре оказалось засвечено, но поклонники смогли полюбоваться плоским животом, где красовалось тату в виде смайла, которое девушка сделала в прошлом году в рамках челленджа. Кадр Настюшка Опасность подписала весьма лаконично: "Ой".

Фото © Instagram / nastyaivleeva

Поклонники засыпали девушку комплиментами, отметив, что она становится всё более откровенной. Но некоторые предположили, что таким образом Настя хочет привлечь внимание своего мужа — рэпера Элджея. Ранее ходили слухи, что у супругов в отношениях не всё гладко и они на грани разрыва. Якобы влюблённые сняли обручальные кольца, отдыхали в разных местах и даже разъехались, но потом снова помирились. При этом фанаты отметили, что бюст ведущей заметно увеличился, из-за чего даже заподозрили её в беременности.

Настя, вы всё жарче и жарче🔥👏 lyubimitsa_tvoikh_dyavolov_

Фото © Instagram / _agentgirl_

У меня шок yourpeachs

Настя, ты пытаешься привлечь внимание Элджея? И почему ты всегда закрываешь лицо??? Что с ним не так?) adel.ina5596

Ну всё, понесло. Типичная баба после расставания artemvilin