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Шансы выжить 50 на 50: Маленький котёнок звезды "Дома-2" Йоська выпал с шестого этажа и оказался в реанимации

Пострадавший орган пушистого пришлось удалить, также потребовалось переливание крови.

31 мая, 23:32

Фото © Instagram / sashacherno_life

Маленький котёнок звезды "Дома-2" Йоська выпал с шестого этажа и оказался в реанимации. Видео © Instagram / sashacherno_life

В семье 27-летней звезды реалити-шоу "Дом-2" Саши Черно произошла трагедия, пишет портал "Дни.ру". Полуторагодовалый питомец девушки — кот по кличке Йоська — выпал из окна шестого этажа.

В "Инстаграме" звезда рассказала, что о происшествии ей сообщили соседи. Они позвонили в дверь и сказали, что под окнами лежит чей-то кот и истошно кричит от боли. Саша сразу поняла, что с Йоськой случилась беда.

Звезду "Дома-2" обвинили в мошенничестве после того, как фанаты потеряли 6 млн из-за её рекламы

Звезду "Дома-2" обвинили в мошенничестве после того, как фанаты потеряли 6 млн из-за её рекламы

Девушка схватила переноску, положила туда кота и принесла его к ветеринарам. Причём экс-участница реалити-шоу отправилась в клинику прямо в пижаме, так как времени было совсем мало: нужно было спасти Йоську. В ветклинике пушистого поместили в реанимацию. Медики диагностировали у кота разрыв селезёнки и перелом лапы. Ветеринары настояли на удалении пострадавшего органа.

По словам Саши, коту даже пришлось делать переливание крови. К счастью, дома у девушки живёт ещё кошечка Саша, которая и стала донором. Черно отметила, что у кота есть 50-процентный шанс выжить. Советы подписчиков об усыплении питомца звезда "Дома-2" сразу отвергла, сказав, что будет бороться за Йоську до конца, так как он член семьи.

Ранее Лайф писал о том, что экс-бойфренд Бузовой Дава стал новым ведущим "Дома-2".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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