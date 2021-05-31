Маленький котёнок звезды "Дома-2" Йоська выпал с шестого этажа и оказался в реанимации. Видео © Instagram / sashacherno_life

В семье 27-летней звезды реалити-шоу "Дом-2" Саши Черно произошла трагедия, пишет портал "Дни.ру". Полуторагодовалый питомец девушки — кот по кличке Йоська — выпал из окна шестого этажа.

В "Инстаграме" звезда рассказала, что о происшествии ей сообщили соседи. Они позвонили в дверь и сказали, что под окнами лежит чей-то кот и истошно кричит от боли. Саша сразу поняла, что с Йоськой случилась беда.

Девушка схватила переноску, положила туда кота и принесла его к ветеринарам. Причём экс-участница реалити-шоу отправилась в клинику прямо в пижаме, так как времени было совсем мало: нужно было спасти Йоську. В ветклинике пушистого поместили в реанимацию. Медики диагностировали у кота разрыв селезёнки и перелом лапы. Ветеринары настояли на удалении пострадавшего органа.

По словам Саши, коту даже пришлось делать переливание крови. К счастью, дома у девушки живёт ещё кошечка Саша, которая и стала донором. Черно отметила, что у кота есть 50-процентный шанс выжить. Советы подписчиков об усыплении питомца звезда "Дома-2" сразу отвергла, сказав, что будет бороться за Йоську до конца, так как он член семьи.