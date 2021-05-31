Медведев назвал Запад оборзевшим после распада Варшавского договора
По словам политика, в прежние годы были различные ситуации между сторонами, однако всё равно все садились за стол переговоров и достигали результатов.
Фото © ТАСС / POOL / Юлия Зырянова
После распада Варшавского договора Запад "слегка оборзел" от своей мощи. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В интервью газете "Коммерсант" он рассказал, что и в 1960-е, и в 1970-е годы, и в начале 1980-х казалось, что "мы не способны общаться в том числе с нашими партнёрами из других стран".
"Тем не менее садились за стол переговоров, находили какие-то компромиссы, достигали результатов. К сожалению, наши партнёры на Западе слегка оборзели от своей мощи, особенно после того, как распался Варшавский договор. Это правда. Ведь раньше никто не пытался доводить конфронтацию с нашей страной до такого уровня", — отметил Медведев, подчеркнув, что ещё можно стабилизировать отношения между РФ и Западом.
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Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия устала от конфронтации с Западом. При этом он отметил, что США и Европа, отвечая на воссоединение Крыма с РФ, могли повести себя гораздо умнее и не разрушать отношения с Москвой.
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