Россия устала от конфронтации с Западом, заявил зампред Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. По его словам, раскрутила эту спирать не Москва, но всё ещё можно вернуть.

"Не только отдельные люди устали от конфронтации. Я вам больше скажу: мы все устали от конфронтации. А кому это нравится? Никому это не нравится", — отметил он в интервью газете "Коммерсант" и добавил, что "объективно эту спирать раскрутила" не Россия.

Зампред Совбеза добавил, что Запад, отвечая на воссоединение Крыма с Россией, мог повести себя гораздо умнее и не разрушать отношения. Однако в результате США и Европа всё "сожгли дотла", указал Медведев.

"В этой ситуации мы точно не были инициаторами такого рода конфронтационной спирали. Но к этому нужно относиться без фатализма. Всё можно вернуть", — заявил политик.