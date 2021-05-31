"Они всё сожгли дотла": Медведев заявил, что Россия устала от конфронтации с Западом
Зампред Совбеза отметил, что США и Европа, отвечая на воссоединение Крыма с Россией, могли повести себя гораздо умнее и не разрушать отношения с РФ.
Фото © ТАСС / POOL / Юлия Зырянова
Россия устала от конфронтации с Западом, заявил зампред Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. По его словам, раскрутила эту спирать не Москва, но всё ещё можно вернуть.
"Не только отдельные люди устали от конфронтации. Я вам больше скажу: мы все устали от конфронтации. А кому это нравится? Никому это не нравится", — отметил он в интервью газете "Коммерсант" и добавил, что "объективно эту спирать раскрутила" не Россия.
Зампред Совбеза добавил, что Запад, отвечая на воссоединение Крыма с Россией, мог повести себя гораздо умнее и не разрушать отношения. Однако в результате США и Европа всё "сожгли дотла", указал Медведев.
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"В этой ситуации мы точно не были инициаторами такого рода конфронтационной спирали. Но к этому нужно относиться без фатализма. Всё можно вернуть", — заявил политик.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал Запад за открытое вмешательство в суверенные дела России и её союзников. По его словам, Москва готова к нормализации отношений с иностранными коллегами, но без каких-либо ультиматумов и односторонних предварительных условий.
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