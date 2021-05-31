Медведев — об отношениях РФ и США: По отдельным моментам сейчас хуже, чем во времена Карибского кризиса
Ухудшение ситуации, как он утверждает, связано с тем, что Вашингтон считает, что Москвой можно пренебрегать.
Фото © ТАСС / POOL / Шенкель Светлана
Нынешние отношения между Россией и США по отдельным моментам хуже, чем были во времена Карибского кризиса. Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Я не говорю о ситуации типа Карибского кризиса, когда вообще на волоске висело. Но по отдельным моментам нынешняя ситуация хуже. И хуже она потому, что наши партнёры исходят из того, что Россией можно пренебрегать", — отметил он в интервью газете "Коммерсант".
Ранее Медведев рассказал, что предварительное голосование к выборам в Госдуму, которое провела "Единая Россия", стало самым масштабным в истории. В нём приняли участие свыше 11 миллионов человек, это более 10% избирателей в стране.
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