Премию за "Самый узнаваемый женский голос страны" вручили ненастоящей Алисе из "Яндексе". Видео © Instagram / tasamayasandra

Премию "Женщина года" в номинации "Самый узнаваемый женский голос страны" получила Александр (Сандра) Мантика, которая пародирует голос Алисы из "Яндекса". Девушка опубликовала видео с награждения в своём "Инстаграме" При этом её представили не как пародистку, а как голос самого голосового помощника компании.

Поклонники настоящего голоса Алисы Татьяны Шитовой устроили флешмоб в соцсетях в её защиту. А сама женщина намеревается подать в суд. В беседе с Лайфом Татьяна представила свою позицию.

Татьяна Шитова рассказу Лайфу о скандале с номинацией "Самый узнаваемый женский голос страны". Видео © LIFE

"Мне прилетело на днях очередное видео, на котором девушке вручается премия "Самый узнаваемый голос страны" <...> Девушке вручают премию за то, что она пародирует голос "Алисы". Друзья, скажите мне, что тогда первично, а то вторично? <...> Ко мне обратились организаторы, сказали "мы действительно не знали о вас, но мол, мы же не называли, что это оригинал". Не называли, но всё сказало само за себя. И в видео такая нарезка, когда вам говорят: "это голос той самой, которая озвучила", народная Алиса, голос, живущий в каждом телефоне страны". Вы знаете, в головах людей работают стереотипы и, если я сейчас выйду на улицу и сделаю социальный опрос, скажу: "А у вас есть народная Алиса, живущая в каждом телефоне страны?", то все подумывают о "Яндекс-Алисе. Поэтому давайте называть вещи своими именами", — отметила Шитова.

Татьяна добавила, что именно под постом Александры в "Инстаграме" появилось множество комментариев людей, на самом деле уверовавших в то, что именно Мантика голос Алисы. Сама девушка, по словам Шитовой, не спешит их в этом разубеждать.

"Ни да, ни нет. Удобненькая позиция, потому что ей это на руку <...> Первая горячая мысль — конечно, обратиться в суд, потому что мне кажется, что история нечистоплотная", — подчеркнула Шитова.

Также Татьяна рассказала, как Александра в ответ на критику написала ей в комментариях в "Инстаграме" "вы создайте что-нибудь своё".

"Милая, я уже давно создала и не один раз. И это ты пародируешь "Яндекс-Алису, а не она тебя", — ответила собеседница Лайфа.

Сама Мантика уверяет, что никого не обманывала и её вины в произошедшем скандале нет.

"Я получила премию за свой голос, а не за чей-либо. И никогда никого не обманывала. Говорила всё как есть изначально и несколько раз. И если кто-то не услышал или не увидел, в этом моей вины нет. С премией или без неё, я остаюсь той, которая была. И занимаюсь своим делом", — заявила Александра в "Инстаграме".

В свою очередь объявивший Мантику победительницей премии певец Родион Газманов назвал случившееся недоразумением.

Родион Газманов извинился перед Татьяной Шитовой за скандал с номинацией "Самый узнаваемый женский голос страны". Видео © LIFE

"Во-первых, я не имею возможности проверять каждый факт, который написан в сценарии, потому что я не организатор, а ведущий. Во-вторых, случилось недоразумение. Я думаю, что Татьяна Шитова, которая на самом деле является официальным голосом Алисы, на меня не в обиде. Я слышал, что это человек адекватный в отличие от многих людей, которые сейчас мне пишут в директ и в комментариях", — сказал Газманов Лайфу.