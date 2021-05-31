Глава ВТБ счёл нереалистичным отключение России от SWIFT

Сценарий отключения России от системы межбанковской передачи информации и платежей SWIFT нереалистичен. Такое мнение выразил глава банка ВТБ Андрей Костин.

"Я не верю в отключение SWIFT: чтобы нанести удар по нашему сектору, SWIFT не нужен. Тем более это европейская компания, то есть этот вопрос потребует участия европейских правительств", — приводит слова Костина РБК.

По мнению банкира, США также не станут пытаться отключить Россию от SWIFT, так как у них есть другие инструменты давления на Москву. Например, с помощью отключения российских банков от расчётов в долларах с введением вторичных санкций в отношении европейских банков.

"Они говорят, что, если ты (европейский банк. — Прим. Лайфа) будешь работать, допустим, с этим подсанкционным банком, ты тоже будешь отключён от американской системы. Они чуть было не сделали это с французскими банками, когда были претензии по нарушению санкций, кстати, не в отношении России. Это пугает и европейцев, — пояснил Костин.