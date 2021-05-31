Глава ВТБ счёл нереалистичным отключение России от SWIFT
Андрей Костин полагает, что у Запада есть другие способы нанести удар по РФ.
Фото © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Алексей Никольский
Сценарий отключения России от системы межбанковской передачи информации и платежей SWIFT нереалистичен. Такое мнение выразил глава банка ВТБ Андрей Костин.
"Я не верю в отключение SWIFT: чтобы нанести удар по нашему сектору, SWIFT не нужен. Тем более это европейская компания, то есть этот вопрос потребует участия европейских правительств", — приводит слова Костина РБК.
По мнению банкира, США также не станут пытаться отключить Россию от SWIFT, так как у них есть другие инструменты давления на Москву. Например, с помощью отключения российских банков от расчётов в долларах с введением вторичных санкций в отношении европейских банков.
"Они говорят, что, если ты (европейский банк. — Прим. Лайфа) будешь работать, допустим, с этим подсанкционным банком, ты тоже будешь отключён от американской системы. Они чуть было не сделали это с французскими банками, когда были претензии по нарушению санкций, кстати, не в отношении России. Это пугает и европейцев, — пояснил Костин.
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Напомним, ранее Европарламент призвал отключить РФ от SWIFT, а также остановить строительство "Северного потока – 2". В свою очередь, в российском МИД ответили на угрозу отключения страны от платёжной системы словами "пусть попробуют". По мнению ведомства, подобные угрозы в адрес Москвы — свидетельство укрепления обороноспособности России.
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31 мая директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский официально заявил, что Россия начала работу по созданию аналога SWIFT на случай отключения от системы.
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