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Глава ВТБ счёл нереалистичным отключение России от SWIFT

Андрей Костин полагает, что у Запада есть другие способы нанести удар по РФ.

31 мая, 22:48
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Алексей Никольский</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Алексей Никольский

Сценарий отключения России от системы межбанковской передачи информации и платежей SWIFT нереалистичен. Такое мнение выразил глава банка ВТБ Андрей Костин.

"Я не верю в отключение SWIFT: чтобы нанести удар по нашему сектору, SWIFT не нужен. Тем более это европейская компания, то есть этот вопрос потребует участия европейских правительств", — приводит слова Костина РБК.

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По мнению банкира, США также не станут пытаться отключить Россию от SWIFT, так как у них есть другие инструменты давления на Москву. Например, с помощью отключения российских банков от расчётов в долларах с введением вторичных санкций в отношении европейских банков.

"Они говорят, что, если ты (европейский банк. — Прим. Лайфабудешь работать, допустим, с этим подсанкционным банком, ты тоже будешь отключён от американской системы. Они чуть было не сделали это с французскими банками, когда были претензии по нарушению санкций, кстати, не в отношении России. Это пугает и европейцев, — пояснил Костин.

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Напомним, ранее Европарламент призвал отключить РФ от SWIFT, а также остановить строительство "Северного потока – 2". В свою очередь, в российском МИД ответили на угрозу отключения страны от платёжной системы словами "пусть попробуют". По мнению ведомства, подобные угрозы в адрес Москвы — свидетельство укрепления обороноспособности России.

31 мая директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский официально заявил, что Россия начала работу по созданию аналога SWIFT на случай отключения от системы.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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