"От этого мы никуда не денемся": Эксперт оценила идею о дистанционной сдаче ЕГЭ

По мнению Надежды Княгининой, это куда удобней, чем возить туда-сюда бланки. Загвоздка всего одна: могут возникнуть проблемы технического плана.