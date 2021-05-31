"От этого мы никуда не денемся": Эксперт оценила идею о дистанционной сдаче ЕГЭ
По мнению Надежды Княгининой, это куда удобней, чем возить туда-сюда бланки. Загвоздка всего одна: могут возникнуть проблемы технического плана.
Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
Уже в ближайшем будущем форма сдачи экзамена может стать дистанционной, о чём заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе пресс-конференции. Перспективы такого перехода в беседе с радио Sputnik оценила научный сотрудник лаборатории образовательного права Института образования ВШЭ Надежда Княгинина.
"Видимо, от этого мы никуда не денемся, потому что это намного удобнее, чем возить бланки, хранить их (ответы) на бумаге. Тут вопрос в том, насколько обеспечены школы техникой и доступом в Сеть для того, чтобы всё шло без запинок и вовремя передавалось. Но, насколько мы видим, в порядке сдачи ЕГЭ заложены такие механизмы: даже если есть неполадки, трудности с техникой, у школы есть где-то полчаса, чтобы наладить всю работу, снова всё подключить, передать", — сказала она.
Эксперт также добавила, что переживать по поводу безопасности данных не надо: Роспотребнадзор постоянно работает над тем, чтобы школьники были защищены, а результаты их экзаменов не потерялись.
Напомним, что 31 мая в России стартовал основной этап сдачи ЕГЭ. Всего в этом году единый госэкзамен будет сдавать более 724 тысяч выпускников.
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