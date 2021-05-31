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В первый день сдачи ЕГЭ с экзаменов удалили более 40 учеников

Однако в остальном старт прошёл в штатном режиме, всего госэкзамены писали около 184 тысяч участников.

31 мая, 16:21
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

В России началась сдача единых государственных экзаменов. В первый день будущие студенты написали ЕГЭ по географии, химии и литературе, однако сразу 43 ученика были удалены из-за различных нарушений. Об этом сообщается на сайте Рособнадзора.

"По предварительным данным, предоставленным федеральными общественными наблюдателями, с первых экзаменов за нарушения были удалены 43 участника ЕГЭ", — говорится в записи.

При этом экзамены, как сообщает пресс-служба ведомства, прошли в штатном режиме. Всего их сдавали около 184 тысяч участников. Следующий ЕГЭ пройдёт 3 и 4 июня, ученики будут писать экзамен по русскому языку.

В России стартовал основной этап сдачи ЕГЭ

В России стартовал основной этап сдачи ЕГЭ

Ранее Лайф рассказывал, что в 2022 году ЕГЭ вновь станет обязательным для всех выпускников школ. Учащихся проверят на знание русского языка и базовой или профильной математики.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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