В первый день сдачи ЕГЭ с экзаменов удалили более 40 учеников

В России началась сдача единых государственных экзаменов. В первый день будущие студенты написали ЕГЭ по географии, химии и литературе, однако сразу 43 ученика были удалены из-за различных нарушений. Об этом сообщается на сайте Рособнадзора.

"По предварительным данным, предоставленным федеральными общественными наблюдателями, с первых экзаменов за нарушения были удалены 43 участника ЕГЭ", — говорится в записи.

При этом экзамены, как сообщает пресс-служба ведомства, прошли в штатном режиме. Всего их сдавали около 184 тысяч участников. Следующий ЕГЭ пройдёт 3 и 4 июня, ученики будут писать экзамен по русскому языку.