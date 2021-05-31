У зачинщика массовой драки со стрельбой из Сочи оказалось богатое криминальное прошлое
Подозреваемый уже привлекался к ответственности восемь раз. Впервые мужчина предстал перед правосудием в 2003 году.
У зачинщика массовой драки со стрельбой в Сочи, который разгуливал по улицам города с автоматом Калашникова, за плечами оказался крайне богатый и разнообразный криминальный опыт. В данный момент мужчина находится в розыске, о чём Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
41-летний Агасер А. в 2003 году был объявлен в федеральный розыск за то, что скрылся от суда по статье 228 (незаконный оборот наркотиков). В следующий раз его искали в 2008 году — за то, что он залез в окно квартиры и похитил имущество. В 2015 году Агасер пытался ограбить "Ашан" на сумму 2200 рублей, в этом же году вынес из "Магнита" товар на 4500 рублей и снова попался. В 2016 году мужчина украл сумку с айфоном и деньгами около клуба. Последний же раз он привлекался в 2018-м, зато трижды: за попытку украсть на рынке кошелёк, потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также разыскивался в Сочи за кражу.
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