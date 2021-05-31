Россия увеличила квоту на ввоз помидоров из Турции до 300 тысяч тонн
С начала 2016 года до ноября 2017-го поставки турецких томатов были запрещены, а в марте 2018 года была введена квота на ввоз до 50 тысяч тонн, которая постепенно увеличивалась.
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Российский Минсельхоз увеличивает квоту на ввоз помидоров из Турции с 250 тысяч до 300 тысяч тонн. Соответствующий приказ размещён на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу через 10 дней после его опубликования.
"Утвердить разрешённый объём ввоза в Российскую Федерацию товаров томаты свежие или охлаждённые 300 тысяч тонн", — говорится в документе.
Напомним, ввоз турецких томатов в Россию был запрещён 4 июля 2016 года из фитосанитарных соображений. Из-за этого российские сельскохозяйственники обещали увеличить производство томатов на время эмбарго на 66 процентов. Затем ограничения последовательно снимались, но Россия всё равно оставляла квоту на помидоры.
Ранее Лайф сообщал, что США стали главными любителями российского мороженого. По данным ФГБУ "Агроэкспорт", в первом квартале 2021 года производители из РФ увеличили экспорт мороженого в Штаты в 3,7 раза — до 1,9 тысячи тонн.
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