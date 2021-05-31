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Россия увеличила квоту на ввоз помидоров из Турции до 300 тысяч тонн

С начала 2016 года до ноября 2017-го поставки турецких томатов были запрещены, а в марте 2018 года была введена квота на ввоз до 50 тысяч тонн, которая постепенно увеличивалась.

31 мая, 15:53

Фото © Pixabay

Российский Минсельхоз увеличивает квоту на ввоз помидоров из Турции с 250 тысяч до 300 тысяч тонн. Соответствующий приказ размещён на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу через 10 дней после его опубликования.

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"Утвердить разрешённый объём ввоза в Российскую Федерацию товаров томаты свежие или охлаждённые 300 тысяч тонн", — говорится в документе.

Напомним, ввоз турецких томатов в Россию был запрещён 4 июля 2016 года из фитосанитарных соображений. Из-за этого российские сельскохозяйственники обещали увеличить производство томатов на время эмбарго на 66 процентов. Затем ограничения последовательно снимались, но Россия всё равно оставляла квоту на помидоры.

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Ранее Лайф сообщал, что США стали главными любителями российского мороженого. По данным ФГБУ "Агроэкспорт", в первом квартале 2021 года производители из РФ увеличили экспорт мороженого в Штаты в 3,7 раза — до 1,9 тысячи тонн.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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