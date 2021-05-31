Россия увеличила квоту на ввоз помидоров из Турции до 300 тысяч тонн

С начала 2016 года до ноября 2017-го поставки турецких томатов были запрещены, а в марте 2018 года была введена квота на ввоз до 50 тысяч тонн, которая постепенно увеличивалась.