Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Синоптик рассказал, когда в Москву вернётся тепло

По его словам, воздух будет прогреваться интенсивно, так как погода будет сухой и малооблачной.

31 мая, 15:43
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Похолодание, вызванное затоком холодного арктического воздуха, которое сейчас наблюдается в центре Европейской части России, не будет продолжительным. Уже на этой неделе среднесуточная температура будет ежедневно прибавляться на один-два градуса, рассказал "Звезде" сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Из-за того, что погода будет антициклональной, будет сухой, малооблачной, воздух начнёт довольно интенсивно прогреваться. Уже на этой неделе отличительной особенностью погодных условий будет то, что практически каждый день температура воздуха будет прибавляться", — заявил синоптик.

Климатолог объяснил, что изменило дожди в России

Климатолог объяснил, что изменило дожди в России

По его словам, уже к четвергу воздух в Москве может прогреться до 21 градуса, а к выходным — до 23–25. Несмотря на малооблачную погоду, будет дуть северо-восточный ветер. Его скорость будет достигать 4–9 метров в секунду.

Ранее в центре погоды "Фобос" рассказали, что в Москве за май выпало почти две нормы осадков. Этот месяц стал одним из самых дождливых в XXI веке.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В МЧС экстренно предупредили москвичей о грозе и порывистом ветре

29 мая, 09:31

"Это несерьёзно": Главный синоптик Петербурга не оценил идею "Яндекса" о народной карте погоды

28 мая, 23:54

Россия увеличила квоту на ввоз помидоров из Турции до 300 тысяч тонн

сегодня в 15:53

"Вы чужого ребёнка забираете": Новое видео пролило свет на конфликт в Воронеже, где семейная пара напала на подростка во дворе

сегодня в 16:00

Впавший в кому после падения с электросамоката артист Мариинки пришёл в сознание

сегодня в 15:49

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1