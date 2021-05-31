Синоптик рассказал, когда в Москву вернётся тепло
По его словам, воздух будет прогреваться интенсивно, так как погода будет сухой и малооблачной.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Похолодание, вызванное затоком холодного арктического воздуха, которое сейчас наблюдается в центре Европейской части России, не будет продолжительным. Уже на этой неделе среднесуточная температура будет ежедневно прибавляться на один-два градуса, рассказал "Звезде" сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Из-за того, что погода будет антициклональной, будет сухой, малооблачной, воздух начнёт довольно интенсивно прогреваться. Уже на этой неделе отличительной особенностью погодных условий будет то, что практически каждый день температура воздуха будет прибавляться", — заявил синоптик.
По его словам, уже к четвергу воздух в Москве может прогреться до 21 градуса, а к выходным — до 23–25. Несмотря на малооблачную погоду, будет дуть северо-восточный ветер. Его скорость будет достигать 4–9 метров в секунду.
Ранее в центре погоды "Фобос" рассказали, что в Москве за май выпало почти две нормы осадков. Этот месяц стал одним из самых дождливых в XXI веке.
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