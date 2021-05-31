Демонстрация оружия, как правило, играет важную роль в задержании сотрудниками полиции дебошира. Однако не всегда злоумышленник адекватно воспринимает этот знак, продолжая сопротивляться силовикам. Об этом Лайфу рассказали члены Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа", комментируя трагичный эпизод в Новосибирской области.

"Моё глубокое убеждение, что пистолет сам по себе не только как оружие страшен, но и не меньшую роль играет при демонстрации. Я всегда говорю, что демонстрация оружия — это один из элементов приведения преступника или дебошира к порядку", — отметил вице-президент ассоциации Алексей Филатов.

По его словам, сотрудник ДПС, случайно застреливший 19-летнего парня под Новосибирском, действовал согласно инструкции, достав пистолет из кобуры. Это действие должно было успокоить впоследствии погибшего водителя, однако тот продолжил нападение на инспектора. Именно это и стало его роковой ошибкой, считает другой член ассоциации — Виталий Демидкин.

"Если идёт неповиновение представителям власти, то действуют по инструкции. Парень пытался своего товарища высвободить, когда того скручивали. Это уже нападение. Гаишник правомерно достал пистолет, но должен был выстрелить вверх и задержать преступника. Однако в той возне и потасовке, которая дальше продолжалась, произошёл случайный выстрел. Это досадно, но это человеческий фактор", — подчеркнул собеседник Лайфа.