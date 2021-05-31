Родственники пациентов больницы в Прикамье сняли на видео пьяного дежурного врача

Родственники пациентов больницы в Прикамье сняли на видео абсолютно пьяного дежурного врача. Видео © VK / pb159

Мужчина, чья тяжелобольная мать лежит в Краевой больнице имени академика Е.А. Вагнера в городе Березниках Пермского края, снял на видео пьяного дежурного врача. Родственник пациентки пожаловался, что в этом не единственный минус медучреждения.

По его словам, этот инцидент стал лишь последней каплей терпения — его мать не получала должного ухода уже давно. Она лежит в краевой больнице уже третий месяц. Изначально женщина поступила туда с тромбофлебитом, но на фоне сопутствующих заболеваний образовались трофические язвы, некроз, но даже после трёх операций улучшений не наблюдается. Мужчина говорит, что состояние мамы с каждым днём всё хуже и хуже.

Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, родственники добились права на посещение больной. В день, когда было снято видео, сын пациентки ждал, когда же ей сделают перевязку. В итоге мужчина выяснил причину — дежурный врач, который должен был этим заниматься, был настолько пьян, что не мог даже назвать своё имя.

Лайф обратился за разъяснениями в пресс-службу краевой больницы им. Вагнера. Там подтвердили, что врач с признаками алкогольного опьянения был отстранён от работы. В настоящее время проводится проверка. Собеседник Лайфа заверил, что с медика будут запрошены объяснения и применены меры дисциплинарного воздействия с последующим увольнением.