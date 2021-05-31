Впавший в кому после падения с электросамоката артист Мариинки пришёл в сознание

Артист балета Мариинского театра Давид Залеев, который впал в кому после падения с электросамоката, начал идти на поправку. В пресс-службе художественного учреждения сообщили Лайфу, что спустя две недели после случившегося пациент пришёл в сознание.

"Солист балета Мариинского театра Давид Залеев находится в больнице, но сейчас наблюдается улучшение в его состоянии: он в сознании и дышит самостоятельно", — говорится в сообщении.