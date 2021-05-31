Впавший в кому после падения с электросамоката артист Мариинки пришёл в сознание
Залеев был госпитализирован в середине мая с тяжёлой черепно-мозговой травмой. Сейчас он может дышать самостоятельно.
Фото © VK / David S.o.n Zaleev
Артист балета Мариинского театра Давид Залеев, который впал в кому после падения с электросамоката, начал идти на поправку. В пресс-службе художественного учреждения сообщили Лайфу, что спустя две недели после случившегося пациент пришёл в сознание.
"Солист балета Мариинского театра Давид Залеев находится в больнице, но сейчас наблюдается улучшение в его состоянии: он в сознании и дышит самостоятельно", — говорится в сообщении.
Напомним, Давид Залеев — второй солист балетной труппы Мариинского театра, задействован более чем в 20 постановках. Имеет звание заслуженного артиста Республики Северная Осетия – Алания. В середине мая он получил тяжёлые травмы в результате падения с электросамоката в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Как позднее сообщил Лайфу источник, Залеев в момент инцидента был сильно пьян. Выяснилось, что в крови артиста содержалось более двух промилле этанола.
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