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Чехия призвала Россию не считать её недружественным государством

Власти республики предлагают "вернуться к стандартной дипломатической коммуникации" и начать думать о возможности полной нормализации взаимных отношений.

31 мая, 16:05

Фото © Shutterstock

Власти Чехии призывают Россию перестать применять к ней термин "недружественное государство", чтобы снизить напряжённость в отношениях двух стран. Об этом завили в понедельник в МИДе республики.

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"В интересах снижения напряжённости во взаимных отношениях Чехия призывает РФ отказаться от обозначения республики и других государств странами, которые проводят недружественные действия к России, и отменить связанные с этим меры", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Чешский МИД полагает, что без этого шага страны "едва ли смогут вернуться к стандартной дипломатической коммуникации" и начать думать о возможности полной нормализации взаимных отношений.

"Шаги, связанные с созданием списка недружественных стран, считаем противоречащими Венской конвенции о дипломатических сношениях", — отметили в Праге.

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Ранее главу МВД Чехии Яна Гамачека обвинили в раскрытии шпионов республики в России. Политик имел неаккуратность сболтнуть лишнего во время комментария об отъезде граждан страны из РФ.

Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. По версии чешской стороны, к данному инциденту могут быть причастны российские спецслужбы. Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. Однако чешские спецслужбы, путаясь в показаниях, продолжают выдвигать всё новые и новые версии.

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А 14 мая Правительство России утвердило перечень недружественных стран, в него вошли США и Чехия. Согласно документу, отныне чешская дипмиссия может заключать трудовые договоры с 19 физлицами в России, а Соединённые Штаты — ни с кем. Позже в Кремле объяснили, что ограниченность списка недружественных зарубежных государств ещё раз говорит о готовности РФ к диалогу.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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