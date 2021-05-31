Чехия призвала Россию не считать её недружественным государством

Власти Чехии призывают Россию перестать применять к ней термин "недружественное государство", чтобы снизить напряжённость в отношениях двух стран. Об этом завили в понедельник в МИДе республики.

"В интересах снижения напряжённости во взаимных отношениях Чехия призывает РФ отказаться от обозначения республики и других государств странами, которые проводят недружественные действия к России, и отменить связанные с этим меры", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Чешский МИД полагает, что без этого шага страны "едва ли смогут вернуться к стандартной дипломатической коммуникации" и начать думать о возможности полной нормализации взаимных отношений.

"Шаги, связанные с созданием списка недружественных стран, считаем противоречащими Венской конвенции о дипломатических сношениях", — отметили в Праге.

Ранее главу МВД Чехии Яна Гамачека обвинили в раскрытии шпионов республики в России. Политик имел неаккуратность сболтнуть лишнего во время комментария об отъезде граждан страны из РФ.