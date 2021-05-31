Полицейские вытащили из ледяной воды пьяных мужчин, удиравших от них на "ниве" почти 15 км

Сотрудники полиции в Тамбовской области спасли двух нарушителей, которые на "ниве" пытались скрыться от них во время погони, но съехали с переправы в воду. Как рассказали сами правоохранители, вытащить мужчин удалось только через дверь багажника. Об этом сообщает kp.ru.

Самому инциденту на переправе предшествовала долгая погоня. Водителю и пассажиру удалось проехать около 15 километров, преодолев путь из посёлка Знаменка до села Дуплято-Маслово. Уже в сумерках мужчина потерял управление, и машина рухнула в воду. Поняв, что беглецы не собираются самостоятельно покидать салон тонущего автомобиля, Александр Кочетов, Вадим Селянский и Владимир Авдеев бросились на помощь.

"Мы попробовали открыть передние двери со стороны водителя и пассажира, но их заклинило, они никак не поддавались. Пробовали выбить стёкла, да только они у "нивы" очень плотные, и эти попытки оказались безуспешными", — рассказал Кочетов.

Открыв багажник, они вытащили 43-летнего худощавого водителя, а вот с его 56-летним пассажиром с более плотной комплекцией ситуация оказалась сложнее. Спасти его смогли в последний момент, когда у него остались последние глотки воздуха под крышей. Даже после спасения нарушители не хотели поддаваться и садиться в патрульный автомобиль, тогда их задержали. Водителю выписали штраф в размере 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года. Пассажир же получил наказание за сопротивление полицейскому. Руководство отдела полиции представило сержантов к поощрению.